САП оскаржила запобіжні заходи двом екс-чиновникам НКРЕКП у справі "Ротердам+"

Джерело: САП, "Інтерфакс-Україна"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в суді апеляційної інстанції рішення Солом’янського райсуду Києва стосовно запобіжних заходів для двох екс-чиновників НКРЕКП, які фігурують у справі "Ротердам+".

Повідомлення САП: "Запобіжні заходи (мають відповідати – ред.) ролі кожного у вчиненні вказаного злочину, а також розміру завданих збитків.

Екс-начальнику управління енергоринку НКРЕКП – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн гривень.

Чинному директору ДП "Оператор ринку" – тримання під вартою із 50 млн гривень застави.

Питання щодо оскарження запобіжного заходу у вигляді 10 млн гривень застави з покладенням певних процесуальних обов’язків, який було обрано 14 серпня ще одному підозрюваному у справі, а саме чинному працівнику ДТЕК, буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду".

Деталі: Прокурори також зауважили, що суд своїми рішеннями про застосування запобіжних заходів "фактично підтверджує обґрунтованість підозр та наявність процесуальних ризиків".

Що було раніше: 9 серпня Солом’янський райсуд Києва дозволив вийти з-під варти під заставу підозрюваному у справі "Роттердам+" колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокімову.

Прокуратура просила призначити заставу у 50 млн гривень. Натомість його взяли під варту з альтернативою застави у 25 разів меншої, ніж хотіли прокурори.

12 серпня, суд дозволив іще одному підозрюваному в "Роттердамі+", екс-начальнику відділу НКРЕКП Тарасу Ревенкові вийти з-під варти під заставу 1 млн 900 тис. грн.

Прокурори клопотали про взяття під варту на 60 діб або заставу в 5 млн грн. Суму пояснювали завданою державі шкодою на майже 19 млрд грн.

14 серпня Національне антикорупційне бюро у рамках кримінального провадження щодо застосування формули "Роттердам+" повідомило про підозру гендиректору "ДТЕК Східенерго" Борису Лісовому і гендиректору "ДТЕК Мережі" Івану Гелюху.

У повідомленні САП згадується "чинний працівник ДТЕК". За даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна", прокурори мають на увазі саме Лісового.

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