САП обжаловала меры пресечения двум экс-чиновникам НКРЭКУ по делу "Роттердам+"
Источник: САП, "Интерфакс-Украина"
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала в суде апелляционной инстанции решение Соломенского райсуда Киева о мерах пресечения для двух экс-чиновников НКРЭКУ, фигурирующих в деле "Роттердам+".
Сообщение САП: "Меры предосторожности (должны соответствовать – ред.) роли каждого в совершении указанного преступления, а также размеру причиненного ущерба.
Экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
Действующему директору ГП "Оператор рынка" – содержание под стражей с 50 миллионов гривен залога.
Вопрос обжалования меры пресечения в виде 10 млн гривен залога с возложением определенных процессуальных обязанностей, которая была избрана 14 августа еще одному подозреваемому, а именно действующему сотруднику ДТЭК, будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда".
Детали: Прокуроры также отметили, что суд своими решениями о применении мер "фактически подтверждает обоснованность подозрений и наличие процессуальных рисков".
Что было раньше: 9 августа Соломенский райсуд Киева разрешил выйти из-под стражи под залог подозреваемому по делу "Роттердам+" бывшему члену НКРЭКУ Владимиру Евдокимову.
Прокуратура просила назначить залог в 50 млн грн. Однако его взяли под стражу с альтернативой залога в 25 раз меньшего, чем хотели прокуроры.
12 августа суд разрешил еще одному подозреваемому в "Роттердаме+", экс-начальнику отдела НКРЭКУ Тарасу Ревенко выйти из-под стражи под залог 1 млн 900 тыс. грн.
Прокуроры ходатайствовали об аресте на 60 суток или залоге в 5 млн грн. Сумму объясняли нанесенным государству ущербом почти в 19 млрд грн.
14 августа Национальное антикоррупционное бюро в рамках уголовного производства по применению формулы "Роттердам+" сообщило о подозрении гендиректору "ДТЭК Востокэнерго" Борису Лисовому и гендиректору "ДТЭК Сети" Ивану Гелюху.
В сообщении САП упоминается "действующий сотрудник ДТЭК". По данным источника агентства "Интерфакс-Украина", прокуроры имеют в виду именно Лисового.
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Предыстория:
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении 6 лицам, в частности бывшему председателю и члену НКРЭКУ Дмитрию Вовку по делу "Роттердам+".
- Правоохранители считают, что действия злоумышленников нанесли государству и гражданам более 18 млрд 868 млн грн убытков.
- Детективы НАБУ и прокуроры САП заявили, что не нашли документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал по морю из Роттердама в заявленных объемах.
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