Болтон звинуватив Росію в крадіжці технологій гіперзвукової зброї
Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на вкрадених у США технологіях.
Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.
Болтон заявив, що США відомо більше, ніж він може сказати, але вибух під Северодвінськом є прикладом того, що Росія намагається домогтися технологічного прогресу в своїх можливостях зі створення засобів доставки ядерної зброї.
Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN— The Voice of America (@VOANews) 14 серпня 2019 р.
"Щось пішло не так, але це демонструє, що, хоча економіка Росії приблизно дорівнює економіці Нідерландів, вона досі витрачає достатньо на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, гіперзвукові планеруючі носії, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", - заявив Болтон.
Він додав, що ймовірність того, що інші країни також отримають ці технології, є викликом для США і їхніх союзників.
Нагадуємо:
- 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
- У міністерстві стверджували, що після НП ніяких викидів шкідливих речовин в атмосферу не було, радіаційний фон в нормі.
- 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
- У лютому 2019 року президент РФ Володимир Путін заявив про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою "Буревісник".
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
- Президент США Дональд Трамп після вибуху в РФ заявив, що в Америки є подібні, але більш просунуті технології.
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