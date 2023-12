Болтон звинуватив Росію в крадіжці технологій гіперзвукової зброї

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на вкрадених у США технологіях.

Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Болтон заявив, що США відомо більше, ніж він може сказати, але вибух під Северодвінськом є прикладом того, що Росія намагається домогтися технологічного прогресу в своїх можливостях зі створення засобів доставки ядерної зброї.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN