Болтон звинуватив Росію в крадіжці технологій гіперзвукової зброї

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Росія розробляє гіперзвукову зброю, грунтуючись на вкрадених у США технологіях.

Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

Болтон заявив, що США відомо більше, ніж він може сказати, але вибух під Северодвінськом є прикладом того, що Росія намагається домогтися технологічного прогресу в своїх можливостях зі створення засобів доставки ядерної зброї.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN — The Voice of America (@VOANews) 14 серпня 2019 р.

"Щось пішло не так, але це демонструє, що, хоча економіка Росії приблизно дорівнює економіці Нідерландів, вона досі витрачає достатньо на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, а й створити нові види засобів доставки, гіперзвукові планеруючі носії, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій", - заявив Болтон.

Він додав, що ймовірність того, що інші країни також отримають ці технології, є викликом для США і їхніх союзників.

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