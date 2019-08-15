Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

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Четверг, 15 августа 2019, 05:02

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных у США технологиях.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

Болтон заявил, что США известно больше, чем он может сказать, но взрыв под Северодвинском является примером того, что Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика Россим примерна равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", — заявил Болтон.

Он добавил, что вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Напомним:

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин заявил об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник".
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
  • Президент США Дональд Трамп после взрыва в РФ заявил, что у Америки есть подобные, но более продвинутые технологии.

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Темы: ядерное оружие Росcия США


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