Болтон обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных у США технологиях.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

Болтон заявил, что США известно больше, чем он может сказать, но взрыв под Северодвинском является примером того, что Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN — The Voice of America (@VOANews) 14 серпня 2019 р.

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика Россим примерна равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", — заявил Болтон.

Он добавил, что вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Напомним: