Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україну знову накриє негода: рівень небезпеки – перший

Четвер, 15 серпня 2019, 11:41

15 серпня у західних та Житомирській областях очікується значне погіршення погодних умов. 

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. 

За інформацією УкрГідрометцентру, у цих областях негода сягатиме 1-го рівня небезпечності. 

Окрім цього, у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.  

Нагадаємо: 

  • В останні тижні в України вирує негода. 
  • Наприкінці липня потужна злива затопила Рівне.
  • 8 серпня Київ накрили злива з грозою та град.
  • 9 серпня на Рівненщині через негоду загинула людина.
  • У Чернівецькій області злива з градом пошкодили будинки.
  • На Чернігівщині розряди блискавок спричинили щонайменше 5 пожеж у житловому секторі увечері 13 серпня.

Українська правда
Теми: погодаДСНС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
погода
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: