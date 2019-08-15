Україну знову накриє негода: рівень небезпеки – перший
15 серпня у західних та Житомирській областях очікується значне погіршення погодних умов.
Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.
За інформацією УкрГідрометцентру, у цих областях негода сягатиме 1-го рівня небезпечності.
Окрім цього, у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо:
- В останні тижні в України вирує негода.
- Наприкінці липня потужна злива затопила Рівне.
- 8 серпня Київ накрили злива з грозою та град.
- 9 серпня на Рівненщині через негоду загинула людина.
- У Чернівецькій області злива з градом пошкодили будинки.
- На Чернігівщині розряди блискавок спричинили щонайменше 5 пожеж у житловому секторі увечері 13 серпня.
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