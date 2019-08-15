Україну знову накриє негода: рівень небезпеки – перший

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Четвер, 15 серпня 2019, 11:41

15 серпня у західних та Житомирській областях очікується значне погіршення погодних умов. 

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій. 

За інформацією УкрГідрометцентру, у цих областях негода сягатиме 1-го рівня небезпечності. 

Окрім цього, у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.  

Нагадаємо: 

  • В останні тижні в України вирує негода. 
  • Наприкінці липня потужна злива затопила Рівне.
  • 8 серпня Київ накрили злива з грозою та град.
  • 9 серпня на Рівненщині через негоду загинула людина.
  • У Чернівецькій області злива з градом пошкодили будинки.
  • На Чернігівщині розряди блискавок спричинили щонайменше 5 пожеж у житловому секторі увечері 13 серпня.

Українська правда

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Теми: погода ДСНС


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