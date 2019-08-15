Україну знову накриє негода: рівень небезпеки – перший

15 серпня у західних та Житомирській областях очікується значне погіршення погодних умов.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

За інформацією УкрГідрометцентру, у цих областях негода сягатиме 1-го рівня небезпечності.

Окрім цього, у центральних, східних, південних та Сумській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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