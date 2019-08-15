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Украину снова накроет непогода: уровень опасности – первый

Четверг, 15 августа 2019, 11:41

15 августа в западных и Житомирской областях ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

По информации УкрГидрометцентра, в этих областях непогода достигнет 1-го уровня опасности.

Кроме этого, в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним:

  • В последние недели в Украине бушует непогода.
  • В конце июля мощный ливень затопил Ровно. 
  • 8 августа буря повалила деревья и поломала авто в Киеве и области. 
  • 9 августа на Ровенщине из-за непогоды погиб человек.
  • 13 августа в Черновицкой области из-за ливня с градом местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия, град повредил машины и дома.
  • В Черниговской области разряды молний спровоцировали не менее 5 пожаров в жилом секторе вечером 13 августа.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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