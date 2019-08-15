15 августа в западных и Житомирской областях ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

По информации УкрГидрометцентра, в этих областях непогода достигнет 1-го уровня опасности.

Кроме этого, в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним: