Украину снова накроет непогода: уровень опасности – первый
Четверг, 15 августа 2019, 11:41
15 августа в западных и Житомирской областях ожидается значительное ухудшение погодных условий.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
По информации УкрГидрометцентра, в этих областях непогода достигнет 1-го уровня опасности.
Кроме этого, в центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним:
- В последние недели в Украине бушует непогода.
- В конце июля мощный ливень затопил Ровно.
- 8 августа буря повалила деревья и поломала авто в Киеве и области.
- 9 августа на Ровенщине из-за непогоды погиб человек.
- 13 августа в Черновицкой области из-за ливня с градом местами оборвалась связь и исчезла электроэнергия, град повредил машины и дома.
- В Черниговской области разряды молний спровоцировали не менее 5 пожаров в жилом секторе вечером 13 августа.
Украинская правда