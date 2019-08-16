Россия раздала жителям Донбасса 25 000 паспортов

В Министерстве внутренних дел РФ заявляет, что российское гражданство уже получили 25 000 украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает информагентство ТАСС.

"На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница.

По ее словам, с указанных граждан, гражданство РФ получили уже более 25 тыс человек.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

Напомним: