Россия раздала жителям Донбасса 25 000 паспортов

Пятница, 16 августа 2019, 02:38

В Министерстве внутренних дел РФ заявляет, что российское гражданство уже получили 25 000 украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова, передает информагентство ТАСС.

"На сегодняшний день жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей подали более 60 тыс заявлений на получение российских паспортов", - отметила чиновница.

По ее словам, с указанных граждан, гражданство РФ получили уже более 25 тыс человек.

Казакова также добавила, что в МВД России намерены увеличить штатную численность миграционных подразделений "из-за наплыва желающих получить российское гражданство".

Напомним:

  • 21 апреля украинцы избрали себе нового президента, а 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
  • Согласно указу, рассмотрение заявлений о принятии в гражданство РФ жителей оккупированного Донбасса осуществляется в срок до 3 месяцев со дня подачи заявления и необходимого перечня документов.
  • Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал это "паспортным" этапом оккупации Донбасса и призвал жителей оккупированных территорий не вступать в гражданство РФ.
  • Петр Порошенко заявил, что незаконная выдача паспортов РФ жителям оккупированной части Донбасса – это попытка оправдать и легитимизировать военное присутствие России там.
  • У Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.
  • Летом 2017 года в России отменили ограничение на время пребывания для жителей контролируемых боевиками территории Украины.
  • По утверждению Министерства внутренних дел РФ, в 2018 году в России предоставили гражданство 83 081 гражданину Украины, тогда как в 2017 году - 85 119 украинцам.
  • Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
  • В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.

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Темы: Росcия Донбасс


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