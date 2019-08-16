Московский суд отказал 11 украинским морякам в апелляции
Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook, "Укринформ"
Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе на постановление о продлении ареста до 24 октября еще пятерым военнопленным украинским морякам.
Николай Полозов: "Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов второй группы военнопленных украинских моряков в защиту: Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова.
Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения".
Ранее 16 авгутса в апелляции отказали шести военнопленным украинским морякам: Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Сергею Попову.
Детали: Рассмотрение апелляций в отношении третьей группы военнопленных (Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки, Сергея Чулибы) состоится 21 августа в 11:00, а четвёртой (Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера) – в 14:00.
Знать больше: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей
Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина
Предыстория:
- 5 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
- 9 июля следственное управление ФСБ РФ предъявило обвинениев окончательной редакции всем 24-м военнопленным украинским морякам.
- 11 июля Зеленский впервые провел телефонные переговоры с Путиным.
- 15 июля замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин сказал, что Россия обсуждает с Украиной вопрос обмена задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.
- Тем временем морякам суд РФ продлил арест до конца октября.
- 24 июля адвокат Николай Полозов сообщил, что "следствие" ФСБ России закончило процедуру сообщения военнопленным морякам и их адвокатам об окончании предварительного расследования.
- Он отметил, что с учетом количества моряков и объемом уголовного дела данная стадия может занять 2-3 месяца, после чего дело передадут в суд.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua