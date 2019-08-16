Московский суд отказал 11 украинским морякам в апелляции

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook, "Укринформ"

Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе на постановление о продлении ареста до 24 октября еще пятерым военнопленным украинским морякам.

Николай Полозов: "Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов второй группы военнопленных украинских моряков в защиту: Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова.

Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения".

Ранее 16 авгутса в апелляции отказали шести военнопленным украинским морякам: Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Сергею Попову.

Детали: Рассмотрение апелляций в отношении третьей группы военнопленных (Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки, Сергея Чулибы) состоится 21 августа в 11:00, а четвёртой (Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера) – в 14:00.

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