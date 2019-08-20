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Святкування Дня Незалежності: центр Києва перекриють

Вівторок, 20 серпня 2019, 11:25

Джерело: розпорядження КМДА №1467 

У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі міста та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту. 

Деталі: зокрема, заборонять рух транспорту:

  • 23 серпня з 07:00 до закінчення заходів – на вул. Хрещатик під час підняття Державного Прапора біля Київської адміністрації;
  • 23 серпня з 07:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі під час спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України";
  • 24 серпня з 08:00 до 22:00 – на вул. Хрещатик під час заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;
  • 24 серпня з 07:00 до 13:00 – на Русанівській набережній, Русанівському бульварі та Дніпровській набережній під час забігу у вишиванках;
  • 24-25 серпня – на вулиці Володимирській під час мистецького фестивалю. 

Транспортний рух тимчасово обмежать й під час святкових заходів:

  • 22 серпня з 18:00 до 23:00 – на вулицях Хрещатик та Михайлівській;
  • 23 серпня з 17:00 – до завершення заходів 24 серпня на вулицях Великій Житомирській, Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Михайла Грушевського, Хрещатик, Архітектора Городецького, Володимирському узвозі та алеї Героїв Небесної Сотні; 
  • 24 серпня з 10:00 до 12:00 – на вулицях Володимирській, Великій Васильківській, Басейній та на бульварі Тараса Шевченка.  
  • 28 серпня з 09:00 до 12:00 – на Повітрофлотському проспекті під час заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.

У місцях урочистих заходів також заборонять паркування транспорту. Мерія просить водіїв враховувати ці зміни під час планування поїздок містом.

Знати більше: У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності

Передісторія:

  • На початку липня президент Володимир Зеленський заявив, що вирішив скасувати військовий парад на День Незалежності 24 серпня, а зекономлені кошти вручити військовим у вигляді премій. Згодом стало відомо, що премії становитимуть 1-2 тисячі гривень. 
  • Колишній президент Петро Порошенко назвав це рішення свого наступника "не дуже далекоглядним".
  • Згодом глава ОПУ Андрій Богдан заявив, що у 2019 році День Незалежності святкуватимуть у новому форматі: за його словами, відбудеться хода гідності, в якій візьмуть участь представники різних військ, учасники АТО, медики, вчителі, волонтери і керівництво країни.
  • За даними ОПУ, у плані заходів 24 серпня – вшанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
  • Режисером заходу є колишній бізнес-партнер Зеленського Алан Бадоєв разом із хореографом Оленою Коляденко. 

Українська правда
Теми: День Незалежностісвяткуваннятранспорт
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