Святкування Дня Незалежності: центр Києва перекриють

Джерело: розпорядження КМДА №1467

У дні святкування Дня Державного Прапора та 28-ої річниці Незалежності на низці вулиць центрі міста та у Дніпровському районі столиці обмежать рух транспорту.

Деталі: зокрема, заборонять рух транспорту:

23 серпня з 07:00 до закінчення заходів – на вул. Хрещатик під час підняття Державного Прапора біля Київської адміністрації;

– на вул. Хрещатик під час підняття Державного Прапора біля Київської адміністрації; 23 серпня з 07:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі під час спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України";

на Русанівському бульварі під час спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках "Кубок до Дня Незалежності України"; 24 серпня з 08:00 до 22:00 – на вул. Хрещатик під час заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;

на вул. Хрещатик під час заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України; 24 серпня з 07:00 до 13:00 – на Русанівській набережній, Русанівському бульварі та Дніпровській набережній під час забігу у вишиванках;

– на Русанівській набережній, Русанівському бульварі та Дніпровській набережній під час забігу у вишиванках; 24-25 серпня – на вулиці Володимирській під час мистецького фестивалю.

Транспортний рух тимчасово обмежать й під час святкових заходів:

22 серпня з 18:00 до 23:00 – на вулицях Хрещатик та Михайлівській;

– на вулицях Хрещатик та Михайлівській; 23 серпня з 17:00 – до завершення заходів 24 серпня на вулицях Великій Житомирській, Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Михайла Грушевського, Хрещатик, Архітектора Городецького, Володимирському узвозі та алеї Героїв Небесної Сотні;

на вулицях Великій Житомирській, Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Михайла Грушевського, Хрещатик, Архітектора Городецького, Володимирському узвозі та алеї Героїв Небесної Сотні; 24 серпня з 10:00 до 12:00 – на вулицях Володимирській, Великій Васильківській, Басейній та на бульварі Тараса Шевченка.

– на вулицях Володимирській, Великій Васильківській, Басейній та на бульварі Тараса Шевченка. 28 серпня з 09:00 до 12:00 – на Повітрофлотському проспекті під час заходу, присвяченого пам’яті загиблих та зниклих безвісти бійців за незалежність України.

У місцях урочистих заходів також заборонять паркування транспорту. Мерія просить водіїв враховувати ці зміни під час планування поїздок містом.

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