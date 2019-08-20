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Празднование Дня Независимости: центр Киева перекроют

Вторник, 20 августа 2019, 11:25

Источник: распоряжение КГГА №1467

В дни празднования Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости на улицах центра города и Днепровского района столицы ограничат движение транспорта.

Детали: в частности, запретят движение транспорта:

  • 23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – на улице Крещатик во время поднятия Государственного Флага возле Киевской администрации;
  • 23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре во время спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины";
  • 24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;
  • 24 августа с 07:00 до 13:00 – на Русановской набережной, Русановском бульваре и Днепровской набережной во время забега в вышиванках;
  • 24-25 августа – на улице Владимирской во время художественного фестиваля.

Транспортное движение временно ограничат и во время праздничных мероприятий:

  • 22 августа с 18:00 до 23:00 – на улицах Крещатик и Михайловской;
  • 23 августа с 17:00 – до завершения мероприятий 24 августа на улицах Большой Житомирской, Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского, Крещатик, Архитектора Городецкого, Владимирском спуске и аллеи Героев Небесной Сотни;
  • 24 августа с 10:00 до 12:00 – на улицах Владимирской, Большой Васильковской, Бассейной и на бульваре Тараса Шевченко.
  • 28 августа с 09:00 до 12:00 – на Воздухофлотском проспекте во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

В местах торжественных мероприятий также запретят парковку транспорта. Мэрия просит водителей учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

Знать больше: В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости

Предыстория: 

  • В начале июля Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад ко Дню Независимости, а сэкономленные средства направить на премии для военных. Впоследствии стало известно, что премии составят 1-2 тысячи гривен.
  • Бывший президент Петр Порошенко назвал такое решение своего преемника "не слишком дальновидным".
  • Позже глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что в 2019 годуДень Независимости будут праздновать в новом формате: по его словам, состоится шествие достоинства, в котором примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.
  • В ОПУ также заявили, что в плане мероприятий 24 августа – чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
  • Режиссером мероприятия стал бывший бизнес-партнер Зеленского Алан Бадоев вместе с хореографом Еленой Коляденко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: День Независимостипразднованиятранспорт
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