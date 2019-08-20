Празднование Дня Независимости: центр Киева перекроют

Источник: распоряжение КГГА №1467

В дни празднования Дня Государственного Флага и 28-й годовщины Независимости на улицах центра города и Днепровского района столицы ограничат движение транспорта.

Детали: в частности, запретят движение транспорта:

23 августа с 07:00 до окончания мероприятий – на улице Крещатик во время поднятия Государственного Флага возле Киевской администрации;

– на улице Крещатик во время поднятия Государственного Флага возле Киевской администрации; 23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре во время спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины";

на Русановском бульваре во время спортивно-массового мероприятия "Забег в вышиванках "Кубок ко Дню Независимости Украины"; 24 августа с 08:00 до 22:00 – на ул. Крещатик во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины;

– на ул. Крещатик во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины; 24 августа с 07:00 до 13:00 – на Русановской набережной, Русановском бульваре и Днепровской набережной во время забега в вышиванках;

– на Русановской набережной, Русановском бульваре и Днепровской набережной во время забега в вышиванках; 24-25 августа – на улице Владимирской во время художественного фестиваля.

Транспортное движение временно ограничат и во время праздничных мероприятий:

22 августа с 18:00 до 23:00 – на улицах Крещатик и Михайловской;

– на улицах Крещатик и Михайловской; 23 августа с 17:00 – до завершения мероприятий 24 августа на улицах Большой Житомирской, Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского, Крещатик, Архитектора Городецкого, Владимирском спуске и аллеи Героев Небесной Сотни;

на улицах Большой Житомирской, Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, Михаила Грушевского, Крещатик, Архитектора Городецкого, Владимирском спуске и аллеи Героев Небесной Сотни; 24 августа с 10:00 до 12:00 – на улицах Владимирской, Большой Васильковской, Бассейной и на бульваре Тараса Шевченко.

– на улицах Владимирской, Большой Васильковской, Бассейной и на бульваре Тараса Шевченко. 28 августа с 09:00 до 12:00 – на Воздухофлотском проспекте во время мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

В местах торжественных мероприятий также запретят парковку транспорта. Мэрия просит водителей учитывать эти изменения при планировании поездок по городу.

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