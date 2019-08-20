Боевики сорвали синхронный демонтаж защиты у Станицы Луганской – СЦКК

Источник: сообщение в Facebook украинской стороны СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской, однако оккупанты отказались от "зеркальных" действий.

Подробно: "В 11.00, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации, украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения № 1. Однако российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому НЗФ ОРЛО синхронно не начали демонтаж. В результате украинская сторона вынуждена была прекратить указанные выше работы".

Детали: Незаконные вооруженные формирования РФ, угрожая оружием, которого на участке разведения не должно быть, также не допускают украинскую сторону для проведения ремонтных работ на разрушенной части моста.

Почему это важно: Блокирование оккупационной администрацией работ в Станице Луганской свидетельствует о нежелании российских наемников и их вооруженных формирований перейти к реальному ремонту разрушенной части моста.

История вопроса: