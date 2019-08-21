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"Слуга народу" пояснила, за яким принципом ділить комітети

Середа, 21 серпня 2019, 11:25
Слуга народу пояснила, за яким принципом ділить комітети

Джерело: стаття Української правди

Партія "Слуга народу" вирішила ділити місця у комітетах пропорційно до розміру фракцій, а отже у всіх комітетах буде монобільшість "СН".

Дослівно заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук: "Оскільки "Слуга народу" має 60% від складу Ради, то у всіх комітетах наша партія мусить мати 60% місць, тобто більшість".

Деталі: Крім того, "слуги народу" очолять майже всі комітети, а опозиції лишать посади перших заступників, заступників та секретарів комітету.

За даними УП, "Слуга народу" готова віддати іншим фракціям місця голів лише у двох комітетах – свободи слова та з прав людини, деокупації та реінтеграції Донбасу. 

Раніше партійці Зеленського готові були поділитись також комісією з приватизації.

А питання про те, щоб віддати регламентний комітет опозиції, як того хотіли у Медведчука, навіть не стоїть.

Однак найбільше дискусій серед партій викликала пропозиція "Слуги народу" про те, що кожна фракція мусить подати хоч одного свого представника у всі комітети. 

Оскільки комітетів у Раді 23, то фракції Порошенка і Тимошенко зможуть делегувати у комітети по 1 представнику, ОПЗЖ – по 2, а "Голос" навіть не зможе покрити всі комітети.

Віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму Facebook обурилась ще й тим, що їй із однопартійцями немає місця у комітеті з євроінтеграції, бо у Зеленського вирішили виділити на цей комітет всього 7 місць. У той час, як в аграрному комітеті буде трудитись 31 депутат. 

Рамкове рішення про те, що в комітетах може бути від 7 до 31 члена, ухвалили на попередньому засіданні підготовчої групи. "Слуга народу" на правах монобільшості одноосібно вирішила, в якому комітеті буде 7, а в якому – 27.

Таким чином "Слуга народу", де списочники і мажоритарники складають разом 254 депутати, або приблизно 60% від складу Ради, у кожному комітеті матиме 60% місць. Відповідно, ОПЗЖ отримає 10% місць, "Батьківщина" та "ЄС" – по 6%, "Голос" – 5%. 

Ще 13% місць у кожному комітеті припадає на позафракційних депутатів.  

 
Розподіл місць по комітетах

Розподіл місць по різних комітетах дуже нерівномірний. 

Наприклад, комітети євроінтеграції та свободи слова складатимуться всього із 7 депутатів. Ще чотири комітети – зовнішньої політики, молоді і спорту, регламенту та соціальної політики матимуть по 10 місць.

А в кілька дуже "рибних" комітетів – аграрний, бюджетний, об'єднаний фінансово-податковий та регіонального розвитку – запишуть аж по 31 депутату.

Читайте також: Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Голови комітетів. "Слуга народу" визначилася з посадами в парламенті. Хто ці люди

Передісторія:

  • 9 серпня народні обранці у підготовчій групі попередньо затвердили мінімальну й максимальну кількість членів комітетів: 7 і 31.
  • Також на засіданні підготовчої групи 9 серпня партія "Слуга народу" запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х.

Українська правда
Теми: Слуга народукомітетиВерховна Рада
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