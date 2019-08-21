"Слуга народа" объяснила, по какому принципу делит комитеты

Источник: статья Украинской правды

Партия "Слуга народа" решила делить места в комитетах пропорционально размеру фракций, а, следовательно, во всех комитетах будет монобольшинство "СН".

Дословно заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук: "Поскольку "Слуга народа" имеет 60% от состава Рады, то во всех комитетах наша партия должна иметь 60% мест, то есть большинство".

Детали: Кроме того, "слуги народа" возглавят почти все комитеты, а оппозиции оставят должности первых заместителей, заместителей и секретарей комитета.

По данным УП, "Слуга народа" готова отдать другим фракциям места глав только в двух комитетах – свободы слова и по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса.

Ранее партийцы Зеленского готовы были поделиться также комиссией по приватизации.

А вопрос о том, чтобы отдать регламентный комитет оппозиции, как того хотели у Медведчука, даже не стоит.

Однако больше всего дискуссий среди партий вызвало предложение "Слуги народа" о том, что каждая фракция должна подать хоть одного своего представителя во все комитеты.

Поскольку комитетов в Раде 23, то фракции Порошенко и Тимошенко смогут делегировать в комитеты по 1 представителю, ОПЗЖ – по 2, а "Голос" даже не сможет покрыть все комитеты.

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем Facebook возмутилась еще и тем, что ей с однопартийцами нет места в комитете по евроинтеграции, потому что у Зеленского решили выделить на этот комитет всего 7 мест. В то время, как в аграрном комитете будет трудиться 31 депутат.

Рамочное решение о том, что в комитетах может быть от 7 до 31 члена, приняли на предыдущем заседании подготовительной группы. "Слуга народа" на правах монобольшинства единолично решила, в каком комитете будет 7, а в каком – 27.

Таким образом "Слуга народа", где списочники и мажоритарщики составляют вместе 254 депутата, или примерно 60% от состава Рады, в каждом комитете будет иметь 60% мест. Соответственно, ОПЗЖ получит 10% мест, "Батькивщина" и "ЕС" – по 6%, "Голос" – 5%.

Распределение мест по комитетам

Еще 13% мест в каждом комитете приходится на внефракционных депутатов.

Распределение мест по разным комитетам очень неравномерно.

Например, в комитетах евроинтеграции и свободы слова будет всего из 7 депутатов. Еще четыре комитета – внешней политики, молодежи и спорта, регламента и социальной политики будут иметь по 10 мест.

А в несколько очень "рыбных" комитетов – аграрный, бюджетный, объединенный финансово-налоговый и регионального развития – запишут аж по 31 депутату.

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