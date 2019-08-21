Суд відпустив ще одного фігуранта справи "Роттердам+"

Джерело: Центр протидії корупції

Солом’янський суд Києва відмовився арештувати фігуранта справи "Роттердам+", екс-начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Дослівно: "Солом’янський суд Києва відмовив у триманні під вартою фігуранту справи "Роттердам+" Володимиру Бутовському".

Деталі: Бутовського звинувачують у пособництві при прийнятті формули "Роттердам+".

13 липня він залишив Україну і полетів в турецький курорт Бодрум. На засідання суду Бутовський не прийшов.

Прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат підозрюваного наводив ті самі аргументи, що і в справі голови Нацкомісії Дмитра Вовка. Мовляв, у його клієнта немає статусу підозрюваного і його не оголошували в міжнародний розшук.

Згідно з сайтом МВС, Бутовського з 14 серпня оголосили у розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування.

Що було раніше: 20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+".

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