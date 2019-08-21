Суд відпустив ще одного фігуранта справи "Роттердам+"

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Середа, 21 серпня 2019, 15:19

Джерело: Центр протидії корупції 

Солом’янський суд Києва відмовився арештувати фігуранта справи "Роттердам+", екс-начальника відділу управління енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

Дослівно: "Солом’янський суд Києва відмовив у триманні під вартою фігуранту справи "Роттердам+" Володимиру Бутовському".

Деталі: Бутовського звинувачують у пособництві при прийнятті формули "Роттердам+".

13 липня він залишив Україну і полетів в турецький курорт Бодрум. На засідання суду Бутовський не прийшов. 

Прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат підозрюваного наводив ті самі аргументи, що і в справі голови Нацкомісії Дмитра Вовка. Мовляв, у його клієнта немає статусу підозрюваного і його не оголошували в міжнародний розшук.

Згідно з сайтом МВС, Бутовського з 14 серпня оголосили у розшук, як особу, яка переховується від органів досудового розслідування.  

 

Що було раніше: 20 серпня Солом’янський суд відмовив у арешті екс-голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитра Вовка, підозрюваного у так званій справі "Ротердам+". 

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Передісторія

  • Дмитро Вовк очолював НКРЕКП з 30 грудня 2014 року по 30 травня 2018 року. 
  • Володимир Бутовський у цей час був начальником відділу управління енергоринку Нацкомісії.
  • У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
  • Згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
  • Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.
  • 8 серпня детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема Вовку та Бутовському. 
  • За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".
  • Цим документом вони створили умови для штучного зростання ціни продажу електричної енергії на Оптовий ринок електроенергії, чим завдали державі збитків на 18,9 мільярда гривень.
  • НАБУ не знайшло документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам+" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах.
  • Вовк назвав справу "Роттердам+" "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою та заявив про "політичний характер переслідування" його особисто і колег. Він також додав, що не готовий повертатись в Україну, бо не вірить в незалежність судової системи.

Українська правда

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Теми: економіка НАБУ суд


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