Суд отпустил еще одного фигуранта дела "Роттердам+"

Источник: Центр противодействия коррупции

Соломенский суд Киева отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Дословно: "Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранту дела "Роттердам +" Владимиру Бутовскому".

Детали: Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам +".

13 июля он покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум. На заседание суда Бутовский не пришел.

Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат подозреваемого приводил те же аргументы, что и в деле главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Мол, у его клиента нет статуса подозреваемого и его не объявляли в международный розыск.

Согласно сайту МВД, Бутовского с 14 августа объявили в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.

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