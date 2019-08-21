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Суд отпустил еще одного фигуранта дела "Роттердам+"

Среда, 21 августа 2019, 15:19

Источник: Центр противодействия коррупции 

Соломенский суд Киева отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

Дословно: "Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранту дела "Роттердам +" Владимиру Бутовскому".

Детали: Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам +".

13 июля он покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум. На заседание суда Бутовский не пришел.

Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Адвокат подозреваемого приводил те же аргументы, что и в деле главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Мол, у его клиента нет статуса подозреваемого и его не объявляли в международный розыск.

Согласно сайту МВД, Бутовского с 14 августа объявили в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования. 

 

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

История вопроса:

  • Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
  • Владимир Бутовский в это время был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии.
  • В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
  • Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
  • Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
  • 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку и Бутовскому.
  • Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
  • Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
  • НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
  • Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.

Украинская правда

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Темы: экономикаНАБУсуд
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