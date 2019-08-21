Суд отпустил еще одного фигуранта дела "Роттердам+"
Источник: Центр противодействия коррупции
Соломенский суд Киева отказался арестовать фигуранта дела "Роттердам +", экс-начальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.
Дословно: "Соломенский суд Киева отказал в содержании под стражей фигуранту дела "Роттердам +" Владимиру Бутовскому".
Детали: Бутовского обвиняют в пособничестве при принятии формулы "Роттердам +".
13 июля он покинул Украину и полетел в турецкий курорт Бодрум. На заседание суда Бутовский не пришел.
Прокурор просил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.
Адвокат подозреваемого приводил те же аргументы, что и в деле главы Нацкомиссии Дмитрия Вовка. Мол, у его клиента нет статуса подозреваемого и его не объявляли в международный розыск.
Согласно сайту МВД, Бутовского с 14 августа объявили в розыск, как лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования.
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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну
История вопроса:
- Дмитрий Вовк возглавлял НКРЭКУ с 30 декабря 2014 по 30 мая 2018 года.
- Владимир Бутовский в это время был начальником отдела управления энергорынка Нацкомиссии.
- В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
- Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
- Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
- 8 августа детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, в частности, Вовку и Бутовскому.
- Расследование установило, что Вовк по предварительному сговору с группой лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам+".
- Этим документом они создали условия для искусственного роста цены продажи электрической энергии на оптовый рынок электроэнергии, чем нанесли государству ущерб на 18,9 миллиарда гривен.
- НАБУ не нашло документального подтверждения того, что уголь в Украине по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.
- Вовк назвал дело "Роттердам +" "раскрученным медийно-юридическим пузырем и заявил о "политическом характере преследования" его лично и коллег. От также заявил, что не готов возвращаться в Украину, потому что не верит в независимость судебной системы.