США закликали Росію до демонтажу фортифікацій у Станиці Луганській

Джерело: Facebook-сторінка посольство США в Україні.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає Росію сприяти демонтажу фортифікаційних споруд біля моста у Станиці Луганській.

Заява посольство США в Києві: "Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування мосту поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас.

Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включаючи демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити повний ремонт мосту у Станиці Луганській.

Також закликаємо поважати суверенітет і територіальну цілісність України".

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