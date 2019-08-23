США закликали Росію до демонтажу фортифікацій у Станиці Луганській
П'ятниця, 23 серпня 2019, 12:36
Джерело: Facebook-сторінка посольство США в Україні.
Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає Росію сприяти демонтажу фортифікаційних споруд біля моста у Станиці Луганській.
Заява посольство США в Києві: "Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування мосту поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас.
Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включаючи демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити повний ремонт мосту у Станиці Луганській.
Також закликаємо поважати суверенітет і територіальну цілісність України".
Передісторія:
- 1 липня у Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.
- 21 липня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
- 1 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій України почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.
- 20 серпня Українська сторона СЦКК заявила, що українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, а російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому на окупованій території не почали синхронний демонтаж – і українська сторона змушена була припинити роботи.
- Українська сторона повідомила спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартіна Сайдіка про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.