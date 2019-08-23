США закликали Росію до демонтажу фортифікацій у Станиці Луганській

1858 переглядів
П'ятниця, 23 серпня 2019, 12:36

Джерело: Facebook-сторінка посольство США в Україні.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає Росію сприяти демонтажу фортифікаційних споруд біля моста у Станиці Луганській.

Заява посольство США в Києві: "Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування мосту поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас.

Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включаючи демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити повний ремонт мосту у Станиці Луганській.

Також закликаємо поважати суверенітет і територіальну цілісність України".

Передісторія:

  • 1 липня у Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.
  • 21 липня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
  • 1 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій України почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.
  • 20 серпня Українська сторона СЦКК заявила, що українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, а російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому на окупованій території не почали синхронний демонтаж – і українська сторона змушена була припинити роботи.
  • Українська сторона повідомила спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартіна Сайдіка про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас Луганська область війна Росія США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Питання Донбасу: орієнтири для нової влади  23 серпня 2019, 09:00
Напередодні Дня прапора обстрілів на Донбасі побільшало – 2 поранених 23 серпня 2019, 08:38
Україна розповіла в ООН про утиски віруючих на окупованих Росією землях 23 серпня 2019, 05:07
Усі новини
Головні новини
Росія буде розробляти ракети середньої і меншої дальності – Путін
Лідери G7 звернули увагу на "кризу міжнародного масштабу"
У "Нафтогазі" розповіли, хто не зможе купувати газ за літньою ціною
Кремль про обмін: Констатуємо початок діалогу з Зеленським
Усі новини
думка

Як працює трекер сну?

здоров'я

Печінка. Чому вона (не) болить, які в неї функції та чим їй допомогти

поради

26 хвилин і з кавою: як спати вдень, щоб прокидатися бадьорим