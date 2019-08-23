Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США закликали Росію до демонтажу фортифікацій у Станиці Луганській

П'ятниця, 23 серпня 2019, 12:36

Джерело: Facebook-сторінка посольство США в Україні.

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні закликає Росію сприяти демонтажу фортифікаційних споруд біля моста у Станиці Луганській.

Заява посольство США в Києві: "Повідомлення про те, що Україна завершила розмінування мосту поблизу Станиці Луганської, обнадіюють нас.

Ми закликаємо Росію і підтримувані нею сили зробити те саме і сприяти подальшим крокам, включаючи демонтаж фортифікаційних споруд, що дозволить здійснити повний ремонт мосту у Станиці Луганській.

Також закликаємо поважати суверенітет і територіальну цілісність України".

Передісторія:

  • 1 липня у Станиці-Луганській відбулося розведення збройних сил від лінії розмежування.
  • 21 липня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.
  • 1 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій України почала розміновувати територію біля зруйнованого мосту у Станиці Луганській.
  • 20 серпня Українська сторона СЦКК заявила, що українська сторона приступила до демонтажу фортифікаційних споруд, а російська сторона не надала згоду на демонтаж фортифікаційних споруд, тому на окупованій території не почали синхронний демонтаж – і українська сторона змушена була припинити роботи.
  • Українська сторона повідомила спецпредставника голови ОБСЄ в Україні та у ТКГ Мартіна Сайдіка про закінчення робіт із розмінування біля мосту в Станиці Луганській.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасЛуганська областьвійнаРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: