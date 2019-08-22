Роботи з розмінування території біля мосту в Станиці Луганській завершені – ОБСЄ

Українська сторона повідомила Спеціального представника голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній Контактної Групи (ТКГ) Мартіна Сайдіка про закінчення робіт з розмінування біля мосту в Станиці Луганській.

Про це йдеться в заяві Мартіна Сайдика.

"Учасники ТКГ узгодили кроки з підготовки до ремонту мосту у Станиці Луганській. Зокрема, сторони вже завтра обміняються через мене письмовими повідомленнями про закінчення розмінування та про готовність розпочати ремонтні роботи, включаючи усунення фортифікаційних споруд. До речі, я тільки що отримав повідомлення від української сторони", - заявив Сайдік.

Спецпредставник ОБСЄ також повідомив, що в робочій групі з безпеки, крім питань перемир'я і ситуації в Станиці Луганській, обговорювалася і тема відновлення розведення сил і засобів в Золотому та Петровському.

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