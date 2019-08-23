США призвали Россию к демонтажу фортификаций в Станице Луганской

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Пятница, 23 августа 2019, 12:36

Источник: Facebook-страница посольства США в Украине.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает Россию содействовать демонтажу фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской.

Заявление посольства США в Киеве: "Сообщение о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас.

Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской.

Также призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Украины".

Предыстория:

  • 1 июля в Станице-Луганской состоялось разведение вооруженных сил от линии разграничения.
  • 21 июля в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы договорились с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.
  • 1 августа Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской.
  • 20 августа Украинская сторона СЦКК заявила, что украинская сторона приступила к демонтажу фортификационных сооружений, а российская сторона не дала согласие на демонтаж фортификационных сооружений, поэтому на оккупированной территории не начали синхронный демонтаж – и украинская сторона вынуждена была прекратить работы.
  • Украинская сторона сообщила спецпредставителю главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ Мартина Сайдик об окончании работ по разминированию возле моста в Станице Луганской.

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Темы: Донбасс Луганская область война Росcия США


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