США призвали Россию к демонтажу фортификаций в Станице Луганской

Источник: Facebook-страница посольства США в Украине.

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине призывает Россию содействовать демонтажу фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской.

Заявление посольства США в Киеве: "Сообщение о том, что Украина завершила разминирование моста вблизи Станицы Луганской, обнадеживают нас.

Мы призываем Россию и поддерживаемые ею силы сделать то же и способствовать дальнейшим шагам, включая демонтаж фортификационных сооружений, что позволит осуществить капитальный ремонт моста в Станице Луганской.

Также призываем уважать суверенитет и территориальную целостность Украины".

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