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Вишинського просили писати заяви на обмін, він відмовився – адвокат

П'ятниця, 23 серпня 2019, 12:35

Джерело: адвокат Вишинського Андрій Доманський

Головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського немає у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнає свою вину справі про державну зраду.

Дослівно: "Заяв про якийсь там обмін він не писав. Бажань про обмін не висловлював. До нього зверталися українські політики, зокрема омбудсмен Денісова, з проханням написати такі заяви. На що було відмовлено".

"Це питання йому задавалося кілька разів. Але він не є річчю, яку можна на щось міняти. Він є людиною, громадянином, у якого є права... Тому казати про це як про обмінний фонд і як річ – перепрошую – він жива людина, яку ще судом не визнано, що він у чомусь винний. Він не визнає свою провину і розуміє, що його затримали з єдиною метою – здійснити оцей так званий обмін".

Деталі: За словами адвоката, Вишинський відмовляється писати заяви про обмін, бо таким чином йому доведеться визнавати провину, а він її не визнає.

Доманський переконує, що визнання провини дуже чекає Генпрокуратура і правоохоронці, які "бояться розголосу про те, як проводилося слідство і все інше", адже там було багато "порушень закону".  

Він також додав, що якщо якісь перемовини про обмін останнім часом і велися, то він про них не знає, бо сторону захисту "жодним чином ніколи у цей процес не включали".

Доманський також відзначив, що одна справа говорити про обмін осіб, які мають вироки, і зовсім інша – про людину, щодо якої ще триває судовий розгляд.

Наразі він продовжує займатися захистом Вишинського у суді.

Що було раніше: 19 липня суд залишив під вартою керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, обвинуваченого у державній зраді.

Передісторія: 

  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
  • РосЗМІ стверджували, що серед цих осіб може виявитися колишній головний редактор "РИА Новости-Україна" Кирило Вишинський, заарештований в травні минулого року за звинуваченням у державній зраді.
  • 23 серпня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прилетіла до Києва.

Ірина Балачук, УП

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Теми: ВишинськийРосіяполітв'язні
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