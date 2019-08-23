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Вышинского просили писать заявления на обмен, он отказался – адвокат

Пятница, 23 августа 2019, 12:35

Источник: адвокат Вышинского Андрей Доманский

Главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского нет в списках на возможный обмен удерживаемыми лицами с Россией, потому что он о таком обмене не просил и не признает свою вину деле о государственной измене.

Дословно: "Заявлений о каком-либо обмене он не писал. Желаний об обмене не высказывал. К нему обращались украинские политики, в частности омбудсмен Денисова, с просьбой написать такие заявления. На что было отказано".

"Этот вопрос ему задавался несколько раз. Но он не является вещью, которую можно на что-то менять. Он является человеком, гражданином, у которого есть права... Поэтому говорить об этом как об обменном фонде и как о вещи – простите – он живой человек, которого еще суд не признал, что он в чем-то виновен. Он не признает свою вину и понимает, что его задержали с единственной целью – осуществить этот так называемый обмен".

Детали: По словам адвоката, Вышинский отказывается писать заявления об обмене, потому что таким образом ему придется признавать вину, а он ее не признает.

Доманский утверждает, что признания вины очень ждет Генпрокуратура и правоохранители, которые "боятся огласки о том, как проводилось следствие и все прочее", ведь там было много "нарушений закона".

Он также добавил, что если какие-то переговоры об обмене в последнее время и велись, то он о них не знает, потому что сторону защиты "никоим образом никогда в этот процесс не включали".

Доманский также отметил, что одно дело говорить об обмене лиц, имеющих приговоры, и совсем другое – о человеке, относительно которого еще продолжается судебное разбирательство.

Сейчас он продолжает заниматься защитой Вышинского в суде.

Что было ранее: 19 июля суд оставил под стражей руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене.

Предыстория: 

  • 22 августа Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев к концу августа.
  • РосСМИ сообщали, что среди этих лиц может оказаться бывший главный редактор "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, арестованный в мае прошлого года по обвинению в государственной измене. 
  • 23 августа уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прилетела в Киев.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ВышинскийРосcияполитзаключенные
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