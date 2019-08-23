Аваков запропонував продати вилучені в Україні наркотики в Росію

Джерело: міністр МВС Арсен Аваков під час колегії міністерства

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пожартував, що було б непогано позбутися вилучених правоохоронцями наркотичних засобів і запропонував міністру фінансів Оксані Маркаровій продати їх в Росію.

Голова Національної поліції Сергій Князєв звітував про роботу правоохоронців і наводив у приклад статистику скоєння злочинів з початку року та за останні 5 років.

За словами Князєва, статистика свідчить про підвищення продуктивності правоохоронців. Він відзначив роботу департаменту з протидії наркозлочинам.

Пряма мова Князєва: "З початку року вилучено понад 5 тон наркотичного зілля. З яких майже тонна героїну, 657 кг - кокаїну".

Після цього Князєва перебив Аваков і звернувся до Маркарової: "Я звертаюся до міністра фінансів, купіть у нас, будь ласка, все це. Нам дуже потрібні ці гроші. Прийміть закон відповідний. Я вам хоч оптом віддам. Я вас дуже прошу. Відправте в Росію, вони там торгують літаками МЗС".

Маркарова у відповідь посміхнулась і сказала, що це смішно, але "без змін до законодавства це неможливо".

Потім Аваков вибачився перед Князєвим і той далі продовжив звітувати.

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