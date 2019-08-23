Аваков запропонував продати вилучені в Україні наркотики в Росію
Джерело: міністр МВС Арсен Аваков під час колегії міністерства
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пожартував, що було б непогано позбутися вилучених правоохоронцями наркотичних засобів і запропонував міністру фінансів Оксані Маркаровій продати їх в Росію.
Голова Національної поліції Сергій Князєв звітував про роботу правоохоронців і наводив у приклад статистику скоєння злочинів з початку року та за останні 5 років.
За словами Князєва, статистика свідчить про підвищення продуктивності правоохоронців. Він відзначив роботу департаменту з протидії наркозлочинам.
Пряма мова Князєва: "З початку року вилучено понад 5 тон наркотичного зілля. З яких майже тонна героїну, 657 кг - кокаїну".
Після цього Князєва перебив Аваков і звернувся до Маркарової: "Я звертаюся до міністра фінансів, купіть у нас, будь ласка, все це. Нам дуже потрібні ці гроші. Прийміть закон відповідний. Я вам хоч оптом віддам. Я вас дуже прошу. Відправте в Росію, вони там торгують літаками МЗС".
Маркарова у відповідь посміхнулась і сказала, що це смішно, але "без змін до законодавства це неможливо".
Потім Аваков вибачився перед Князєвим і той далі продовжив звітувати.
Нагадаємо:
- Українським правоохоронцям доводиться знищувати наркотики.
- Торік аргентинські ЗМІ повідомили про виявлення на території російського посольства в Буенос-Айресі 12 валіз з кокаїном загальною вагою у 389 кілограмам. Вартість партії оцінили в 50 млн євро.
- Під час розслідування співробітники спецслужб замінили кокаїн на борошно і оснастили валізи GPS-датчиками, після чого в грудні 2017 року їх відправили до Росії.
- У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вантаж із наркотиками належав співробітникові технічного складу посольства Росії в Буенос-Айресі, який на той час завершив відрядження. Його ім'я не називали.
- За даними "Інтерфакс", це ймовірний організатор контрабанди кокаїну Андрій Ковальчук, який на даний момент живе в Берліні і який був технічним співробітником посольства РФ в Аргентині. Його заарештували заочно.
- РосЗМІ повідомляли, що Ковальчук міг займатись безпекою МЗС РФ.
- Також до кокаїнової справи може бути причетний борт льотного загону "Росія".