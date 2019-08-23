Аваков предложил продать изъятые в Украине наркотики в Россию
Источник: министр МВД Арсен Аваков во время коллегии министерства
Министр внутренних дел Арсен Аваков пошутил, что было бы неплохо избавиться от изъятых правоохранителями наркотических средств, и предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать их в Россию.
Председатель Национальной полиции Сергей Князев отчитывался о работе правоохранителей и приводил в пример статистику совершения преступлений с начала года и за последние 5 лет.
По словам Князева, статистика свидетельствует о повышении производительности правоохранителей. Он отметил работу департамента по противодействию наркопреступлениям.
Прямая речь Князева: "С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. С которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина".
После этого Князева перебил Аваков и обратился к Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".
Маркарова в ответ улыбнулась и сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно".
После этого Аваков извинился перед Князевым и тот дальше продолжил отчитываться.
Напомним:
- Украинским правоохранителям приходится уничтожать наркотики.
- В прошлом году аргентинские СМИ сообщили об обнаружении на территории российского посольства в Буэнос-Айресе 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 килограммам. Стоимость партии оценили в 50 млн евро.
- В Министерстве иностранных дел России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который в то время завершил командировку.
- В ходе работы сотрудники спецслужб заменили кокаин на муку и оснастили чемоданы GPS-датчиками, после чего в декабре 2017 года они были отправлены в Россию.
- В МИДе России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который к тому времени завершил командировку. Его имя не называли.
- По данным "Интерфакс", это предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, который на данный момент живет в Берлине.
- По информации СМИ, именно Ковальчук был техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине. Его арестовали заочно.
- РосСМИ сообщали, что Ковальчук может быть работником департамента безопасности МИД РФ.
- Также к кокаиновому делу может быть причастен борт летного отряда "Россия".