Аваков предложил продать изъятые в Украине наркотики в Россию

Источник: министр МВД Арсен Аваков во время коллегии министерства

Министр внутренних дел Арсен Аваков пошутил, что было бы неплохо избавиться от изъятых правоохранителями наркотических средств, и предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать их в Россию.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отчитывался о работе правоохранителей и приводил в пример статистику совершения преступлений с начала года и за последние 5 лет.

По словам Князева, статистика свидетельствует о повышении производительности правоохранителей. Он отметил работу департамента по противодействию наркопреступлениям.

Прямая речь Князева: "С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. С которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина".

После этого Князева перебил Аваков и обратился к Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".

Маркарова в ответ улыбнулась и сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно".

После этого Аваков извинился перед Князевым и тот дальше продолжил отчитываться.

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