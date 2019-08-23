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Аваков предложил продать изъятые в Украине наркотики в Россию

Пятница, 23 августа 2019, 13:03
Аваков предложил продать изъятые в Украине наркотики в Россию

Источник: министр МВД Арсен Аваков во время коллегии министерства

Министр внутренних дел Арсен Аваков пошутил, что было бы неплохо избавиться от изъятых правоохранителями наркотических средств, и предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать их в Россию.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отчитывался о работе правоохранителей и приводил в пример статистику совершения преступлений с начала года и за последние 5 лет.

По словам Князева, статистика свидетельствует о повышении производительности правоохранителей. Он отметил работу департамента по противодействию наркопреступлениям.

Прямая речь Князева: "С начала года изъято более 5 тонн наркотического зелья. С которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина".

После этого Князева перебил Аваков и обратился к Маркаровой: "Я обращаюсь к министру финансов, купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД".

Маркарова в ответ улыбнулась и сказала, что это смешно, но "без изменений в законодательство это невозможно".

После этого Аваков извинился перед Князевым и тот дальше продолжил отчитываться.

Напомним: 

  • Украинским правоохранителям приходится уничтожать наркотики.
  • В прошлом году аргентинские СМИ сообщили об обнаружении на территории российского посольства в Буэнос-Айресе 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 килограммам. Стоимость партии оценили в 50 млн евро.
  • В Министерстве иностранных дел России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который в то время завершил командировку.
  • В ходе работы сотрудники спецслужб заменили кокаин на муку и оснастили чемоданы GPS-датчиками, после чего в декабре 2017 года они были отправлены в Россию.
  • В МИДе России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который к тому времени завершил командировку. Его имя не называли.
  • По данным "Интерфакс", это предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, который на данный момент живет в Берлине.
  • По информации СМИ, именно Ковальчук был техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине. Его арестовали заочно.
  • РосСМИ сообщали, что Ковальчук может быть работником департамента безопасности МИД РФ.
  • Также к кокаиновому делу может быть причастен борт летного отряда "Россия".

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Темы: МВДАваковРосcияУкраина
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