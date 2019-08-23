Вибух під Сєверодвінськом: лікарі розповіли про заражених радіацією
Джерело: Російська служба BBC
Із зараженими радіацією в результаті вибуху під російським Сєверодвінськом контактували 90 осіб.
Деталі: Співробітники Архангельської лікарні на правах анонімності розповіли, що 8 серпня трьох постраждалих під час випробування на полігоні доставили в лікарню в "стабільно важкому стані". За їх словами, як тільки стало зрозуміло, що у пацієнтів променева хвороба, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу, а захист для себе лікарі придумували на місці.
Закрили приймальний покій у лікарні приблизно через годину після надходження потерпілих.
На наступний день заражених пацієнтів відвезли в Москву, а 10 і 12 серпня військові провели дезактивацію в лікарні.
Дослівно: "Картина променевого ураження розвивалася по годинах. Доза радіації була дуже великою. Беруться аналізи і видно, як гине цей паросток. Це означає - дуже велика доза радіації".
Історія питання:
- 8 серпня Міноборони РФ повідомило, що в Архангельській області під час вибуху на військовому полігоні постраждали шестеро людей, двоє загинули.
- 10 серпня у держкорпорації "Росатом" заявили, що внаслідок вибуху на військовому полігоні в Архангельській області загинуло 5 співробітників "Росатома", ще троє постраждали.
- Американські експерти в галузі ядерної енергетики підозрюють, що вибух і викид радіації в Архангельській області Росії сталися під час випробування крилатої ракети з ядерною установкою "Буревестник", про яку говорив президент РФ Володимир Путін у 2018 році.
- Пізніше фахівці Росгідромету зафіксували перевищення рівня радіації у 4-16 разів у російському місті Сєверодвінськ після вибуху на військовому полігоні.
- Грінпіс заявив, що російська влада приховує інформацію про рівень радіації після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області 8 серпня.
- Дві російські станції моніторингу радіації припинили передавати дані незвдовзі після вибуху в результаті невдалого ракетного випробування.
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