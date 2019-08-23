Вибух під Сєверодвінськом: лікарі розповіли про заражених радіацією

Джерело: Російська служба BBC

Із зараженими радіацією в результаті вибуху під російським Сєверодвінськом контактували 90 осіб.

Деталі: Співробітники Архангельської лікарні на правах анонімності розповіли, що 8 серпня трьох постраждалих під час випробування на полігоні доставили в лікарню в "стабільно важкому стані". За їх словами, як тільки стало зрозуміло, що у пацієнтів променева хвороба, жоден співробітник лікарні не перестав надавати їм допомогу, а захист для себе лікарі придумували на місці.

Закрили приймальний покій у лікарні приблизно через годину після надходження потерпілих.

На наступний день заражених пацієнтів відвезли в Москву, а 10 і 12 серпня військові провели дезактивацію в лікарні.

Дослівно: "Картина променевого ураження розвивалася по годинах. Доза радіації була дуже великою. Беруться аналізи і видно, як гине цей паросток. Це означає - дуже велика доза радіації".

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