Взрыв под Северодвинском: врачи рассказали о зараженных радиацией

Источник: BBC - Русская служба

С зараженными радиацией в результате взрыва под российским Северодвинском контактировали 90 человек.

Детали: Сотрудники Архангельской больницы на правах анонимности рассказали, что 8 августа троих пострадавших во время испытания на полигоне доставили в больницу в "стабильно тяжелом состоянии". По их словам, как только стало понятно, что у пациентов лучевая болезнь, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь, а защиту для себя врачи придумывали на месте.

Закрыли приемный покой в больнице примерно через час после поступления пострадавших.

На следующий день зараженных пациентов увезли в Москву, а 10 и 12 августа военные провели дезактивацию в больнице.

Дословно: "Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает - очень большая доза радиации".

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