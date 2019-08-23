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Взрыв под Северодвинском: врачи рассказали о зараженных радиацией

Пятница, 23 августа 2019, 13:19

Источник: BBC - Русская служба

С зараженными радиацией в результате взрыва под российским Северодвинском контактировали 90 человек. 

Детали:  Сотрудники Архангельской больницы  на правах анонимности рассказали, что 8 августа троих пострадавших во время испытания на полигоне доставили в больницу в "стабильно тяжелом состоянии". По их словам, как только стало понятно, что у пациентов лучевая болезнь, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь, а защиту для себя врачи придумывали на месте. 

Закрыли приемный покой в больнице примерно через час после поступления пострадавших.

На следующий день зараженных пациентов увезли в Москву, а 10 и 12 августа военные провели дезактивацию в больнице.

Дословно: "Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает - очень большая доза радиации". 

История вопроса: 

  • 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
  • 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
  • Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
  • Позже специалисты Росгидромета зафиксировали превышение уровня радиации в 4-16 раз в российском городе Северодвинск после взрыва на военном полигоне.
  • Гринпис заявил, что российские власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа. 
  • Две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные вскоре после взрыва в результате неудачного ракетного испытания около Северодвинска.

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Темы: Росcия
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