Взрыв под Северодвинском: врачи рассказали о зараженных радиацией
Источник: BBC - Русская служба
С зараженными радиацией в результате взрыва под российским Северодвинском контактировали 90 человек.
Детали: Сотрудники Архангельской больницы на правах анонимности рассказали, что 8 августа троих пострадавших во время испытания на полигоне доставили в больницу в "стабильно тяжелом состоянии". По их словам, как только стало понятно, что у пациентов лучевая болезнь, ни один сотрудник больницы не перестал оказывать им помощь, а защиту для себя врачи придумывали на месте.
Закрыли приемный покой в больнице примерно через час после поступления пострадавших.
На следующий день зараженных пациентов увезли в Москву, а 10 и 12 августа военные провели дезактивацию в больнице.
Дословно: "Картина лучевого поражения развивалась по часам. Доза радиации была очень большой. Берутся анализы и видно, как гибнет этот росток. Это означает - очень большая доза радиации".
История вопроса:
- 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.
- 10 августа в госкорпорации "Росатом" сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.
- Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.
- Позже специалисты Росгидромета зафиксировали превышение уровня радиации в 4-16 раз в российском городе Северодвинск после взрыва на военном полигоне.
- Гринпис заявил, что российские власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва на военном полигоне в Архангельской области 8 августа.
- Две российские станции мониторинга радиации прекратили передавать данные вскоре после взрыва в результате неудачного ракетного испытания около Северодвинска.