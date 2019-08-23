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Новини 23 серпня: День прапора, обмін в’язнями

П'ятниця, 23 серпня 2019, 21:28

Україна святкує День держпрапора, Зеленський сподівається на обмін в’язнів із Росією у найближчі дні – новини, які були актуальні 23 серпня.

Про День прапора

Щороку 23 серпня, за добу до святкування Дня Незалежності, Україна відзначає День державного прапора. Дата була обрана на згадку про події 1991 року, коли до будівлі Верховної Ради депутати внесли синьо-жовтий стяг.

На Софійській площі в Києві відбулося урочисте підняття Державного прапора України, в якому взяв участь президент Володимир Зеленський.

Про обмін в’язнями

Зеленський сподівається, що перші результати з питання обміну утримуваних осіб між Україною та Росією будуть вже протягом найближчих днів.

Пізніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що між Путіним і Зеленським почався діалог про можливість швидкого обміну утримуваними особами.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є телеграм-канал "УП. Кляті питання". На нього підписано більше 16 тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі щось постійно пояснюють, з усього жартують майже у кожному пості, а ще відповідають на питання читачів. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Прямі переговори президентів України й Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – є новим підходом голови української держави до вирішення конфлікту, заявила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, провідні британські політики та аналітики привітали народ України напередодні 28-ї річниці Незалежності України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пожартував, що було б непогано позбутися вилучених правоохоронцями наркотичних засобів і запропонував міністру фінансів Оксані Маркаровій продати їх в Росію.

Українська правда
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