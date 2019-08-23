Новости 23 августа: День флага, обмен заключенными

Украина празднует День госфлага, Зеленский надеется на обмен заключенных с Россией в ближайшие дни – новости, которые были актуальны 23 августа.

О Дне флага

Каждый год, 23 августа, за сутки до празднования Дня Независимости, Украина отмечает День государственного флага. Дата была выбрана в память о событии 1991 года, когда в здание Верховной Рады депутаты внесли сине-желтое знамя.

На Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного флага Украины, в котором принял участие президент Владимир Зеленский.

Об обмене заключенными

Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что между Путиным и Зеленским начался диалог о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Прямые переговоры президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – являются новым подходом главы украинского государства к решению конфликта, заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ведущие британские политики и аналитики поздравили народ Украины накануне 28-й годовщины независимости.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пошутил, что было бы неплохо избавиться от изъятых правоохранителями наркотических средств, и предложил министру финансов Оксане Маркаровой продать их в Россию.