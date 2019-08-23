Зеркаль: Прямі переговори з Путіним – це стиль Зеленського

Джерело: інтерв'ю заступника голови МЗС України для "Інтерфакс-Україна".

Прямі переговори президентів України й Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – є новим підходом голови української держави до вирішення конфлікту.

Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль: "Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик.

Я поважаю людей, які беруть на себе ризик".

Деталі. Зеркаль вважає, що після 5 років конфлікту з РФ Україні необхідно пробувати нові підходи до його вирішення:

"Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні.

Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на другий результат".

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