Зеркаль: Прямі переговори з Путіним – це стиль Зеленського
Джерело: інтерв'ю заступника голови МЗС України для "Інтерфакс-Україна".
Прямі переговори президентів України й Росії – Володимира Зеленського та Володимира Путіна – є новим підходом голови української держави до вирішення конфлікту.
Заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль: "Мені здається, що це стиль нового президента. Він вважає, що в цьому є сенс. Він бере на себе ризик.
Я поважаю людей, які беруть на себе ризик".
Деталі. Зеркаль вважає, що після 5 років конфлікту з РФ Україні необхідно пробувати нові підходи до його вирішення:
"Я не виключаю, що новий чи інший підхід може дати якусь реакцію. Завжди якісь несподівані рухи несуть як ризик, так і можливість. Тут вже питання в тому, як ти зважуєш цей ризик, наскільки він виправданий чи ні.
Але якщо не змінювати поведінку, не давати створювати креативних ідей, не підходити інноваційно до типових подій, то ти не отримаєш жодного шансу на другий результат".
Передісторія:
- У команді Володимира Зеленського ще перед його обранням президентом України заявляли про готовність до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, однак потім уточнювали, що краще лідерам зустрічатися в "нормандському форматі".
- Від часу інавгурації шостого президента України Зеленський і Путін мали дві розмови (11 липня і 7 серпня), але ще не зустрічалися.
- Зеленський домагається припинення вогню на Донбасі та звільнення Кремлем українських політв’язнів.
- Паралельно Росія вже домоглася повернення в ПАРЄ і пробує повернутися в "Велику вісімку".
- Олена Зеркаль визнавала, що передача Україні полонених моряків і політв’язнів з Росії є предметом торгу за повернення РФ до G8.
- 22 серпня Зеленський говорив із президентом Європейської ради Дональдом Туском, прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном і прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо – зокрема, щодо ідеї возз’єднання Росії з "Великою сімкою"
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