Зеленський сподівається на обмін в’язнів із Росією у найближчі дні

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Президент Володимир Зеленський сподівається, що перші результати з питання обміну утримуваних осіб між Україною та Росією будуть вже протягом найближчих днів.

Лідер української держави журналістам у Києві: "Ми очікуємо результатів крок за кроком. Перші результати мають бути вже протягом найближчих днів. Не хочу загадувати.

Я особисто працюю над цим питанням, і прошу ЗМІ: будь ласка, без чуток.

Я працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу".

Деталі. Президент нагадав, що це було його обіцянкою :"Я обіцяв українському народові, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну.

Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу".

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