Зеленський сподівається на обмін в’язнів із Росією у найближчі дні
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Президент Володимир Зеленський сподівається, що перші результати з питання обміну утримуваних осіб між Україною та Росією будуть вже протягом найближчих днів.
Лідер української держави журналістам у Києві: "Ми очікуємо результатів крок за кроком. Перші результати мають бути вже протягом найближчих днів. Не хочу загадувати.
Я особисто працюю над цим питанням, і прошу ЗМІ: будь ласка, без чуток.
Я працюю над цим уже два місяці. Дайте мені виконати свою роботу".
Деталі. Президент нагадав, що це було його обіцянкою :"Я обіцяв українському народові, що ми повернемо полонених, моряків, що ми закінчимо війну.
Я цим займаюся особисто. Я не знаю, хто там що говорить і хто чим займається. Дайте мені зробити мою справу".
Передісторія:
- 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців у кінці серпня.
- Перед цим до СІЗО "Лефортово", де перебувають 24 захоплені українські моряки, з різних російських в’язниць привезли ще декількох українців – зокрема: Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Романа Сущенка.
- Ймовірно, їх разом із моряками можуть видати Україні для "відбування покарання" в обмін на росіян,які утримуються за гратами в Україні.
- 22 серпня стало відомо, що щонайменше для 4 затриманих в Україні оформлюють документи для обміну на утримуваних у Росії українців. Це колишні українські військові Олександр Баранов та Олексій Одинцов і росіяни Ігор Кімаковський та Євген Мефьодов.
- 23 серпня до Києва прибула з одноденним візитом російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова.
- Українська уповноважена з прав людини Людмила Денісова у лютому 2019 року говорила, що 35 українських політв'язнів утримують на території Росії, також 24 українських моряків є військовополоненими після захоплення у Керченській протоці в листопаді 2018 року.
Також 34 громадянина України незаконно утримують у пенітенціарних установах анексованого Криму, а понад 500 перебувають у заручниках чи зникли безвісти на Донбасі.