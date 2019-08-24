У центрі Києва збираються учасники Ходи гідності та Маршу захисників
Субота, 24 серпня 2019, 08:55
У центрі Києва біля червоного корпусу КНУ ім. Шевченка збираються учасники Маршу захисників.
Від місця збору Марш вирушить до Майдану Незалежності до Михайлівської площі, де відбудеться молебень за загиблими.
Організатори заходу - військові ветерани - очікують на майже 10 тисяч учасників заходу. Політична символіка не передбачається, повідомляє Радіо Свобода.
Наразі до місця збору учасників Маршу обмеження проходу чи перевірок немає.
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Нагадаємо,
- Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності 24 серпня. Зекономлені кошти отримають військові у вигляді премій по 1-2 тисячі гривень.
- Глава ОПУ Андрій Богдан заявив про новий формат святкування Дня Незалежності: за його словами, відбудеться хода гідності за участі представників різних військ, учасників АТО, медиків, вчителів, волонтерів і керівництва країни.
- За даними ОПУ, у плані заходів 24 серпня – вшанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
- Участь у Ході гідності візьмуть п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA.
- Сценарій події розробляв колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко.
- У день святкування 28-ї річниці Незалежності на кількох вулицях у центрі Києва та у Дніпровському районі обмежать рух транспорту, а "Київський метрополітен" закриє на вхід та вихід станцію "Майдан Незалежності".
- Заходи у День Незалежності охоронятимуть 13 тисяч представників особового складу Національної поліції, з 9:00 24 серпня до 9:00 27 серпня підрозділи ДержНС перейшли на посилений режим несення служби.