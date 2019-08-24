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У центрі Києва збираються учасники Ходи гідності та Маршу захисників

Субота, 24 серпня 2019, 08:55

У центрі Києва біля червоного корпусу КНУ ім. Шевченка збираються учасники Маршу захисників. 

Від місця збору Марш вирушить до Майдану Незалежності до Михайлівської площі, де відбудеться молебень за загиблими. 

Організатори заходу - військові ветерани - очікують на майже 10 тисяч учасників заходу.  Політична символіка не передбачається, повідомляє Радіо Свобода.

Наразі до місця збору учасників Маршу обмеження проходу чи перевірок немає.   

Знати більше: У Кабміні розповіли, як відзначатимуть День Незалежності

Нагадаємо,

  • Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності 24 серпня. Зекономлені кошти отримають військові у вигляді премій по 1-2 тисячі гривень.
  • Глава ОПУ Андрій Богдан заявив про новий формат святкування Дня Незалежності: за його словами, відбудеться хода гідності за участі представників різних військ, учасників АТО, медиків, вчителів, волонтерів і керівництва країни.
  • За даними ОПУ, у плані заходів 24 серпня – вшанування пам'яті загиблих, загальнонаціональна хвилина мовчання, музично-хореографічний флешмоб та марш захисників України за участі ветеранів.
  • Участь у Ході гідності візьмуть п'ять оркестрів, 18 піаністів, зірки опери та співачка ONUKA.
  • Сценарій події розробляв колишній бізнес-партнер Володимира Зеленського, режисер Алан Бадоєв та хореограф Олена Коляденко.
  • У день святкування 28-ї річниці Незалежності на кількох вулицях у центрі Києва та у Дніпровському районі обмежать рух транспорту, а "Київський метрополітен" закриє на вхід та вихід станцію "Майдан Незалежності".
  • Заходи у День Незалежності охоронятимуть 13 тисяч представників особового  складу Національної поліції, з 9:00 24 серпня до 9:00 27 серпня підрозділи ДержНС перейшли на посилений режим несення служби. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївсвяткуванняДень Незалежності
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