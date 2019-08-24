У центрі Києва збираються учасники Ходи гідності та Маршу захисників

У центрі Києва біля червоного корпусу КНУ ім. Шевченка збираються учасники Маршу захисників.

Від місця збору Марш вирушить до Майдану Незалежності до Михайлівської площі, де відбудеться молебень за загиблими.

Організатори заходу - військові ветерани - очікують на майже 10 тисяч учасників заходу. Політична символіка не передбачається, повідомляє Радіо Свобода.

Наразі до місця збору учасників Маршу обмеження проходу чи перевірок немає.

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