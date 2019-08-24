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В Киеве прошел Марш защитников, организованный ветеранами боевых действий

Суббота, 24 августа 2019, 12:25
В Киеве прошел Марш защитников, организованный ветеранами боевых действий
фото - enigma.ua

Источник: "Интерфакс-Украина

Марш защитников Украины, организованный ветеранами боевых действий, прошел в центре Киева. 

Детали: Движение колонны участников Марша началось с ул.Владимирской и завершается на Майдане Независимости.

Участие в марше принимают несколько десятков тысяч человек, среди участников – ветераны АТО, родные военных, волонтеры и простые граждане.

В голове колонны двигаются два военных автомобиля в камуфляжной сетке с флагами Украины, а также автомобиль полиции.

За ними следует большая группа матерей и родственников военных, погибших на Донбассе и другие участники марша.

 
 
 
фото с FB-страницы "МаршА защитников"

Участников колонны, которые несут портреты погибших воинов, встречают аплодисментами горожане - зрители, которые стоят вдоль Крещатика.

Участники шествия держат в руках флаги Украины, многие – в военной униформе или в вышиванках. Партийная символика отсутствует.

Время от времени люди в колонне скандируют лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!", "Україна понад усе!".   

Позже часть колонны участников Марша отправилась на Михайловскую площадь, где у Стены памяти погибших в военных действиях защитников Украины прошел молебен при участии военных капелланов.

По словам организаторов, в марше приняли участие около 15 тыс. человек. 

Напомним,

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Темы: ДонбассДень Независимостипразднования
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