В Киеве проходит Марш защитников, организованный ветеранами боевых действий

788 просмотров
Суббота, 24 августа 2019, 12:25

Источник: "Интерфакс-Украина

Марш защитников Украины, организованный ветеранами боевых действий, проходит в центре Киева. 

Детали: Движение колонны участников Марша началось с ул.Владимирской и завершается на Майдане Независимости.

Участие в марше принимают несколько десятков тысяч человек, среди участников – ветераны АТО, родные военных, волонтеры и простые граждане.

В голове колонны двигаются два военных автомобиля в камуфляжной сетке с флагами Украины, а также автомобиль полиции.

За ними следует большая группа матерей и родственников военных, погибших на Донбассе и другие участники марша.

Участников колонны, которые несут портреты погибших воинов, встречают аплодисментами горожане - зрители, которые стоят вдоль Крещатика.

Участники шествия держат в руках флаги Украины, многие – в военной униформе или в вышиванках. Партийная символика отсутствует.

Время от времени люди в колонне скандируют лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!", "Україна понад усе!".   

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс День Независимости празднования


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский сравнил Крым и Донбасс с двумя детьми, которых похитил сосед 24 августа 2019, 11:48
В Украине появится День памяти защитников Украины 24 августа 2019, 10:53
В День Независимости на Донбассе продолжились обстрелы - ООС 24 августа 2019, 07:32
Все новости
Главные новости
Зеленский сравнил Крым и Донбасс с двумя детьми, которых похитил сосед
В Украине появится День памяти защитников Украины
Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности – Путин
Лидеры G7 обратили внимание на "кризис международного масштаба"
Все новости
Независимость

Какое оно — поколение независимых

мнение

Как работает трекер сна?

улыбнитесь!

12 веселых комиксов о наших буднях

Поиск по сайту
Архив
Весь архів