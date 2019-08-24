Источник: "Интерфакс-Украина"

Марш защитников Украины, организованный ветеранами боевых действий, проходит в центре Киева.

Детали: Движение колонны участников Марша началось с ул.Владимирской и завершается на Майдане Независимости.

Участие в марше принимают несколько десятков тысяч человек, среди участников – ветераны АТО, родные военных, волонтеры и простые граждане.

В голове колонны двигаются два военных автомобиля в камуфляжной сетке с флагами Украины, а также автомобиль полиции.

За ними следует большая группа матерей и родственников военных, погибших на Донбассе и другие участники марша.

Участников колонны, которые несут портреты погибших воинов, встречают аплодисментами горожане - зрители, которые стоят вдоль Крещатика.

Участники шествия держат в руках флаги Украины, многие – в военной униформе или в вышиванках. Партийная символика отсутствует.

Время от времени люди в колонне скандируют лозунги "Слава Украине! – Героям Слава!", "Україна понад усе!".