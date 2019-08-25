Лідери G7 погодилися: повертати РФ за стіл зарано, але координацію слід зміцнити – ЗМІ
На саміті G7 лідери "Групи семи" погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією.
Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело, передає "Європейська правда".
"Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл", - повідомив співрозмовник.
Зазначається, що лідери ухвалили таке рішення у суботу під час вечері, яка відкривала саміт G7.
Читайте також:
"Сімка", що не стане "вісімкою": чому іде4я повернути Росію до G7 є загрозою, але не катастрофою
Нагадаємо,
- До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
- 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
- 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.
- У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
- 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки" можливе лише за умовиповернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків.
- Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено".
- У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7".
- 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки", що відбудеться у Сполучених Штатах, "безумовно можливо".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua