Лідери G7 погодилися: повертати РФ за стіл зарано, але координацію слід зміцнити – ЗМІ

На саміті G7 лідери "Групи семи" погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело, передає "Європейська правда".

"Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл", - повідомив співрозмовник.

Зазначається, що лідери ухвалили таке рішення у суботу під час вечері, яка відкривала саміт G7.

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