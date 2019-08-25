Лідери G7 погодилися: повертати РФ за стіл зарано, але координацію слід зміцнити – ЗМІ

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Неділя, 25 серпня 2019, 14:30

На саміті G7 лідери "Групи семи" погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дипломатичне джерело, передає "Європейська правда".

"Вони погодилися з ідеєю, що G7 зміцнить діалог і координацію з Росією щодо поточних криз, однак зазначили, що занадто рано повертати росіян за стіл", - повідомив співрозмовник.  

Зазначається, що лідери ухвалили таке рішення у суботу під час вечері, яка відкривала саміт G7. 

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Нагадаємо, 

  • До складу G7 входить сім країн: США, Канада, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія та Японія.
  • 19 серпня 2019 року на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон заявив, що питання повернення до формату "Великої вісімки" і нормалізації відносин між Росією та ЄС залежить від урегулювання ситуації на сході України.
  • 20 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що він би підтримав повернення Росії до "Великої сімки", якби хтось висловив таку пропозицію.
  • У свою чергу Німеччина та Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.
  • 22 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Росії до складу "Великої сімки"   можливе лише за умовиповернення Україні окупованого Криму, припинення бойових дій на Донбасі та звільнення українських політв'язнів і моряків. 
  • Також Зеленський зателефонував президенту Європейської ради Дональду Туску та закликав ЄC "виявити рішучу позицію стосовно неможливості повернення РФ до "Великої сімки" без усунення причин, через які Росію з неї було свого часу виключено". 
  • У свою чергу Туск виступив категорично проти повернення РФ до складу "Великої сімки" та заявив, що вважає більш правильним "запросити Україну, як гостя, на наступну зустріч G7". 
  • 25 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що запросити президента РФ Володимира Путіна на наступний саміт "Великої сімки", що відбудеться у Сполучених Штатах, "безумовно можливо"

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Теми: G7 Росія Путін


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