Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ
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Воскресенье, 25 августа 2019, 14:30
На саммите G7 лидеры "Группы семи" согласились укреплять диалог и координацию с Россией.
Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда".
"Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сообщил собеседник.
Отмечается, что лидеры приняли такое решение в субботу во время ужина, который открывал саммит G7.
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Напомним,
- В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
- 19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
- 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
- Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.
- 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условиивозвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
- Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена".
- В свою очередь Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", отметив, что считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7".
- 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".
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