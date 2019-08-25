Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ

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Воскресенье, 25 августа 2019, 14:30

На саммите G7 лидеры "Группы семи" согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда".

"Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сообщил собеседник. 

Отмечается, что лидеры приняли такое решение в субботу во время ужина, который открывал саммит G7. 

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Напомним, 

  • В состав G7 входит семь стран: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония.
  • 19 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.
  • 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение России в группу стран с наиболее развитой экономикой, если бы было высказано такое предложение.
  • Германия и Великобритания отвергли предложение Трампа о возвращении России в страны G8.
  • 22 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение России в "Большую восьмерку" возможно только при условиивозвращения Украине оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождения украинских политзаключенных и моряков.
  • Также Зеленский позвонил президенту Европейского Совета Дональду Туску и призвал ЕС "отстаивать решительную позицию невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия из нее в свое время была исключена". 
  • В свою очередь  Дональд Туск выступил категорически против возвращения РФ в состав "большой семерки", отметив, что считает более правильным "пригласить Украину, как гостя, на следующую встречу G7". 
  • 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что пригласить президента РФ Владимира Путина на следующий саммит "Большой семерки", которая состоится в Соединенных Штатах, "безусловно возможно".

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Темы: G7 Росcия Путин


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