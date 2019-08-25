Лидеры G7 согласились: возвращать РФ за стол рано, но координацию надо укрепить – СМИ

На саммите G7 лидеры "Группы семи" согласились укреплять диалог и координацию с Россией.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатический источник, передает "Европейская правда".

"Они согласились с идеей, что G7 укрепит диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сообщил собеседник.

Отмечается, что лидеры приняли такое решение в субботу во время ужина, который открывал саммит G7.

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Напомним,