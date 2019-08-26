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Порошенко заявив про спроби атак РФ на армію, церкву та мову

Понеділок, 26 серпня 2019, 14:05

Джерело: Інтерв'ю Петра Порошенка телеканалу "Україна", повідомляє Інтерфакс-Україна

П'ятий президент України Петро Порошенко заявляє про спроби здійснення атак з боку держави-агресора в інформаційному просторі, зокрема атаки на армію, церкву та мову.

Пряма мова: "На жаль, наразі ми маємо величезну кількість атак, зокрема з боку держави-агресора, в інформаційному просторі. Це є елементом гібридної війни".  

Деталі: "В умовах, коли скасовуються паради, знижується рівень соціальної захищеності українських військовослужбовців, чого не можна допустити, це вкрай небезпечно", - зазначив Порошенко, говорячи про "атаки на армію". 

"Атака на українську церкву. Ви бачите, що до цього вже приєдналися правоохоронні та судові органи, зокрема, робиться спроба скасувати реєстрацію Православної церкви України - єдиної церкви української. Цього не можна допустити", - додав він. 

Також, за словами Порошенка, відбувається атака на українську мову: "Вже озвучуються плани скасувати квоти, закон про мову, плани впровадити, поки що в окремих регіонах, другу офіційну мову". 

"Це матиме руйнівні наслідки для держави", - підсумував Порошенко.

Теми: ПорошенкоарміямовацеркваРосія
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