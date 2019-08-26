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Порошенко заявил о попытках атак РФ на армию, церковь и язык

Понедельник, 26 августа 2019, 14:05

Источник: Интервью Петра Порошенко телеканала "Украина", сообщает Интерфакс-Украина.

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявляет о попытках осуществления атак со стороны государства-агрессора в информационном пространстве, в частности на армию, церковь и язык.

Прямая речь: "К сожалению, сейчас мы имеем огромное количество атак, в частности со стороны государства-агрессора, в информационном пространстве. Это является элементом гибридной войны".

Детали:  "В условиях, когда отменяются парады, снижается уровень социальной защищенности украинских военнослужащих, чего нельзя допустить, это крайне опасно", - отметил Порошенко, говоря об "атаках на армию".

"Атака на украинскую церковь. Вы видите, что к этому уже присоединились правоохранительные и судебные органы, в частности, делается попытка отменить регистрацию Православной церкви Украины - единой украинской церкви. Этого нельзя допустить", - заявил Порошенко.

Также, по его словам, происходит атака на украинский язык: "Уже озвучиваются планы отменить квоты, закон о языке, планы внедрить, пока в отдельных регионах, второй официальный язык".

"Это будет иметь разрушительные последствия для государства", - подытожил Порошенко.

Темы: ПорошенкоармияязыкцерковьРосcия
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