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НАБУ почало слідство щодо декларації Гладковського: "забув" 4,5 мільйона

Вівторок, 27 серпня 2019, 16:50
НАБУ почало слідство щодо декларації Гладковського: забув 4,5 мільйона

Джерело: повідомлення НАБУ; співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.

Національне антикорупційне бюро розслідує можливе недекларування інформації колишнім першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я екс-чиновника, якого стосується слідство. Однак за даними УП, йдеться про Олега Гладковського.

Слідство перевіряє ймовірне недекларування ним понад 4,5 мільйона гривень.

Провадження розпочате 27 серпня.

Що було раніше: У серпні Нацгентство з питань запобігання корупції виявило в деклараціях Гладковського ознаки декларування недостовірної інформації на майже 1,3 млн гривень.

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Молодший партнер президента: що відомо про бізнес Олега Гладковського

Нагадаємо:

  • Олег Гладковський – один із головних екс-бізнес-партнерів попереднього президента Петра Порошенка. Він керував корпорацією "Богдан", частку в якій мав також і Порошенко. У 2015 році Гладковський обійняв посаду заступника секретаря РНБО. На початку липня 2019 року Гладковський знову очолив "Богдан".
  • Видання "Bihus.info" у лютому – березні 2019 року оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син Гладковського Ігор. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
  • 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
  • Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри у несплаті податків.

Українська правда
Теми: ГладковськийНАБУдекларації
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