Джерело: повідомлення НАБУ; співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах.

Національне антикорупційне бюро розслідує можливе недекларування інформації колишнім першим заступником секретаря Ради нацбезпеки і оборони.

Деталі: Правоохоронці не називають ім’я екс-чиновника, якого стосується слідство. Однак за даними УП, йдеться про Олега Гладковського.

Слідство перевіряє ймовірне недекларування ним понад 4,5 мільйона гривень.

Провадження розпочате 27 серпня.

Що було раніше: У серпні Нацгентство з питань запобігання корупції виявило в деклараціях Гладковського ознаки декларування недостовірної інформації на майже 1,3 млн гривень.

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