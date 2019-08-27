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НАБУ начало следствие по декларации Гладковского: "забыл" 4,5 миллиона

Вторник, 27 августа 2019, 16:50
НАБУ начало следствие по декларации Гладковского: забыл 4,5 миллиона

Источник: сообщение НАБУ; собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное недекларирование информации бывшим первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Детали: Правоохранители не называют имя экс-чиновника, которого касается следствие. Однако по данным УП, речь идет об Олеге Гладковском.

Следствие проверяет возможное недекларирование ним более 4,5 миллиона гривен.

Производство начато 27 августа.

Что было раньше: В августе Нацгентство по предупреждению коррупции выявило в декларациях Гладковского признаки декларирования недостоверной информации на почти 1,3 млн гривен.

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Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского

Напомним:

  • Олег Гладковський – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО. В начале июля 2019 года Гладковський снова возглавил "Богдан".
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
  • 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
  • После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения в неуплате наголов.

Украинская правда

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Темы: ГладковскийНАБУдекларации
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