НАБУ начало следствие по декларации Гладковского: "забыл" 4,5 миллиона

Источник: сообщение НАБУ; собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное недекларирование информации бывшим первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

Детали: Правоохранители не называют имя экс-чиновника, которого касается следствие. Однако по данным УП, речь идет об Олеге Гладковском.

Следствие проверяет возможное недекларирование ним более 4,5 миллиона гривен.

Производство начато 27 августа.

Что было раньше: В августе Нацгентство по предупреждению коррупции выявило в декларациях Гладковского признаки декларирования недостоверной информации на почти 1,3 млн гривен.

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