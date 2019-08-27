НАБУ начало следствие по декларации Гладковского: "забыл" 4,5 миллиона
Источник: сообщение НАБУ; собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное недекларирование информации бывшим первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны.
Детали: Правоохранители не называют имя экс-чиновника, которого касается следствие. Однако по данным УП, речь идет об Олеге Гладковском.
Следствие проверяет возможное недекларирование ним более 4,5 миллиона гривен.
Производство начато 27 августа.
Что было раньше: В августе Нацгентство по предупреждению коррупции выявило в декларациях Гладковского признаки декларирования недостоверной информации на почти 1,3 млн гривен.
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Напомним:
- Олег Гладковський – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковський занял должность заместителя секретаря СНБО. В начале июля 2019 года Гладковський снова возглавил "Богдан".
- Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследование о том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат" в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
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