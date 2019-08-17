НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані цінності на 1,3 млн гривень

НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації в деклараціях колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Так, Гладковський у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім’ї (сина) корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго".

Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину.

За даними НАЗК, загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього першого заступника секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становить майже 1,3 млн гривень.

В агентстві повідомили, що обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення було направлено до Національного антикорупційного бюро.

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