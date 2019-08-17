НАЗК виявило у Гладковського незадекларовані цінності на 1,3 млн гривень
НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації в деклараціях колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олега Гладковського.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Так, Гладковський у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім’ї (сина) корпоративних прав у ТОВ "Київбіоенерго".
Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину.
За даними НАЗК, загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього першого заступника секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становить майже 1,3 млн гривень.
В агентстві повідомили, що обґрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення було направлено до Національного антикорупційного бюро.
Нагадуємо:
- У березні 2019 року журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський та гендиректор концерну "Укроборонпром" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 мільйона гривень, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйона.
- Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.
- Тоді прес-служба ДК "Укроборонпром" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Олега Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".
- 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
- 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
- Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром" 32,5 мільйона гривень.
- Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
- 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
- Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
- Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.
- На початку липня Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан", президентом якої він був від моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу.
- 12 червня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив екс-міністра економічного розвитку й торгівлі Айвараса Абрамовичуса членом наглядової ради "Укроборонпрому". Пізніше той став головою наглядової ради ГК "Укроборонпром".
- Також Зеленський анонсував серйозні зміни в кадровому складі "Укроборонпрому".