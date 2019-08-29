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23 самовисуванці у Раді об'єднуються в групу "За майбутнє"

Четвер, 29 серпня 2019, 13:18

Джерело: самовисуванець Дмитро Лубінець у коментарі "Інтерфакс-Україна"

23 мажоритарщики обрані народними депутатами до Верховної Ради IX скликання сформують депутатську групу "За майбутнє".

Дослівно Лубінець: "Наразі підписалися 23 народних депутати. Назва - "За майбутнє".

Деталі: Лубінець не став називати прізвища інших нардепів, які увійдуть до групи. Згідно з законодавством, така група матиме права фракції.

Лубінець у Верховній Раді VIII скликання з початку її каденції та до 18 червня 2019 року входив до складу фракції "Блок Петра Порошенка".

Він обраний нардепом на позачергових парламентських виборах у мажоритарному окрузі №60.

До парламенту обралися 56 самовисуванців, згодом 2 - Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський приєдналися до "Євросолідарності".

Що було раніше: 20 серпня стало відомо, що депутати "Слуги народу" забронювали для себе всі передні ряди парламенту перед трибуною і президією, а інші фракції посадили за своїми спинами.

Нагадаємо:

  • Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня.
  • За підсумками опрацювання 100% протоколів голосування, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу". Від партії "Опозиційна платформа – За життя" – 43 нардепи, "Батьківщина" – 26 нардепів, "Європейська солідарність" – 25 нардепів, "Голос" – 20 нардепів. 

Знати більше: Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

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Теми: Верховна Рада
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