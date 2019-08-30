Підозрілій фірмі вирішили не довіряти "Межигір’я" – "Схеми"

Джерело: сюжет журналістів-розслідувачів програми "Схеми"

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розірвало договір, який передало маловідомій компанії в управління резиденцію екс-президента Віктора Януковича "Межигір’я".

Деталі: У розпорядженні журналістів є лист від Нацагентства (АРМА) до фірми-управителя "Скомпані".

Своє рішення в АРМА аргументували тим, що "Скомпані" порушила низку обов’язкових умов у договорі, які мала виконати після його підписання. Зокрема, новий управитель не уклав договір зі страховою компанією, не відкрила окремий рахунок для здійснення розрахунків, не подала відомостей про прийняття "Межигір'я" та не прозвітувала про виконані там роботи за місяць.

За інформацією журналістів, "Скомпані" також не розрахувалася за оцінку корпоративних прав фірми-власника резиденції "Танталіт". Цю оцінку АРМА замовляло у червні 2019 року.

У самому агентстві коментувати тему "Межигір'я" відмовились, натомість голова громадської ради при АРМА Гліб Канєвський підтвердив розірвання договору зі "Скомпані".

Журналісти також сконтактували з директором "Скомпані" Олексієм Вороненком. Він заявив, що про розрив угоди дізнався від журналістів, і не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію. Вороненко сказав, що звернувся до АРМА за підтвердженням.

На питання, чи дійсно "Скомпані" не виконувала умови договору, Вороненко відповів, що "не володіє інформацією" та пообіцяв сконтактувати із фінансовим спеціалістом компанії. Однак, на подальші дзвінки журналістів він не відповів.

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