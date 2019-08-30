Подозрительной фирме решили не доверять "Межигорье" – "Схемы"
238 просмотров
Пятница, 30 августа 2019, 16:18
Источник: сюжет журналистов-расследователей программы "Схемы"
Национальное агентство по розыску и менеджмента активов расторгло договор, который передал малоизвестной компании в управление резиденцию экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".
Детали: В распоряжении журналистов оказалось письмо от Нацагентства (АРМА) к фирме-управителю "Скомпани".
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua