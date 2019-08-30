Подозрительной фирме решили не доверять "Межигорье" – "Схемы"
Источник: сюжет журналистов-расследователей программы "Схемы"
Национальное агентство по розыску и менеджмента активов расторгло договор, который передал малоизвестной компании в управление резиденцию экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".
Детали: В распоряжении журналистов оказалось письмо от Нацагентства (АРМА) к фирме-управителю "Скомпани".
Свое решение в АРМА аргументировали тем, что "Скомпани" нарушила ряд обязательных условий в договоре, которые должна была выполнить после его подписания. В частности, новый управляющий не заключил договор со страховой компанией, не открыл отдельный счет для осуществления расчетов, не подал сведений о принятии "Межигорья" и не отчитался о выполненных там работах за месяц.
По информации журналистов, "Скомпани" также не рассчиталась за оценку корпоративных прав компании-владельца резиденции "Танталит". Эту оценку АРМА заказывало в июне 2019 года.
В самом агентстве комментировать тему "Межигорья" отказались, зато председатель общественного совета при АРМА Глеб Каневский подтвердил расторжение договора с "Скомпани".
Журналисты также сконтактировали с директором "Скомпани" Алексеем Вороненко. Он заявил, что о разрыве соглашения узнал от журналистов, и не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Вороненко сказал, что обратился в АРМА за подтверждением.
На вопрос, действительно ли "Скомпани" не выполняла условия договора, Вороненко ответил, что "не располагает информацией" и пообещал связаться с финансовым специалистом. Однако, на последующие звонки журналистов он не ответил.
Напомним:
- 29 мая "Межигорью" выбрали управляющего. Им стало ООО "Скомпани", директор которой до конца 2017 года числился помощником на платной основе нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок".
- Впоследствии журналисты сообщили, что "Скомпани", которая победила тендер, придумала историю своей хозяйственной деятельности. Фирма никогда не осуществляла реальной хозяйственной деятельности и не управляла до этого другими объектами.
- Конкурентами фирмы были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом. По закону, управление не могли доверить активистам, поскольку они не являются субъектом хозяйствования.
- Из-за нехватки претендентов конкурс неоднократно продлевали и менялиего условия, чтобы мотивировать бизнес участвовать в отборе.
- "Межигорье" ранее было резиденцией беглого президента Виктора Януковича, но после его бегства из страны в феврале 2014 года территорию взяли под контроль активисты самообороны.