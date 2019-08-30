Подозрительной фирме решили не доверять "Межигорье" – "Схемы"

Источник: сюжет журналистов-расследователей программы "Схемы"

Национальное агентство по розыску и менеджмента активов расторгло договор, который передал малоизвестной компании в управление резиденцию экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

Детали: В распоряжении журналистов оказалось письмо от Нацагентства (АРМА) к фирме-управителю "Скомпани".

Свое решение в АРМА аргументировали тем, что "Скомпани" нарушила ряд обязательных условий в договоре, которые должна была выполнить после его подписания. В частности, новый управляющий не заключил договор со страховой компанией, не открыл отдельный счет для осуществления расчетов, не подал сведений о принятии "Межигорья" и не отчитался о выполненных там работах за месяц.

По информации журналистов, "Скомпани" также не рассчиталась за оценку корпоративных прав компании-владельца резиденции "Танталит". Эту оценку АРМА заказывало в июне 2019 года.

В самом агентстве комментировать тему "Межигорья" отказались, зато председатель общественного совета при АРМА Глеб Каневский подтвердил расторжение договора с "Скомпани".

Журналисты также сконтактировали с директором "Скомпани" Алексеем Вороненко. Он заявил, что о разрыве соглашения узнал от журналистов, и не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Вороненко сказал, что обратился в АРМА за подтверждением.

На вопрос, действительно ли "Скомпани" не выполняла условия договора, Вороненко ответил, что "не располагает информацией" и пообещал связаться с финансовым специалистом. Однако, на последующие звонки журналистов он не ответил.

Напомним: