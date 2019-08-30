Подозрительной фирме решили не доверять "Межигорье" – "Схемы"

Источник: сюжет журналистов-расследователей программы "Схемы"

Национальное агентство по розыску и менеджмента активов расторгло договор, который передал малоизвестной компании в управление резиденцию экс-президента Виктора Януковича "Межигорье".

Детали: В распоряжении журналистов оказалось письмо от Нацагентства (АРМА) к фирме-управителю "Скомпани".