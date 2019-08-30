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Гончарук називає Зеленського камертоном для складних рішень

П'ятниця, 30 серпня 2019, 18:57

Джерело: інтерв’ю Олексія Гончарука журналістам

Новий прем’єр-міністр Олексій Гончарук розраховує, що буде тісно спілкуватись з президентом Володимиром Зеленським та звіряти з ним складні рішення.

Пряма мова: "Я розраховую на те, що ми з президентом – а я є частиною його команди – будемо спілкуватися наскільки тісно, настільки це необхідно для того, щоб ми розуміли одне одного з півслова. 

Тому що він політичний лідер команди, яка була обрана українським народом і абсолютно точно він – це той камертон, з яким потрібно звіряти всі складні рішення, які ми будемо приймати. 

Ми більше така команда менеджерів, яка найнята навести лад у процесах".

Деталі: Гончарук каже, що до призначення бачив президента майже кожного дня, але тепер вони будуть зустрічатись рідше через брак часу, бо "Кабмін – це велика махіна, тут є чим займатися".

За словами глави уряду, обійняти цьому посаду йому запропонував сам Зеленський. Однак новопризначений чиновник запевняє, що для цього не було окремої зустрічі, все відбулося у робочому процесі.

Гончарук сказав, що не домовлявся із Зеленським про конкретні дедлайни, коли треба показати результати роботи, мовляв, "у пана Зеленського є один дедлайн – це вчора". 

Водночас, новий прем’єр вважає, що працювати треба якнайшвидше та вже у цьому році разом із парламентом "ухвалити всі принципові реформи".

Гончарук уточнив, що йдеться, зокрема, про реформу залізниці, реформу річкового транспорту, формулювання стретегії розвитку енергетики тощо.

Що було раніше: Гончарук сказав, що новий уряд має на меті подолати контрабанду в Україні вже у поточному році, і у нього для цього є всі необхідні інструменти.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Нагадаємо: 

  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. 
  • На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд.

Українська правда
Теми: ГончарукЗеленський
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