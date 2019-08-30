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Гончарук называет Зеленского камертоном для сложных решений

Пятница, 30 августа 2019, 18:57

Источник: интервью Алексея Гончарука журналистам

Новый премьер-министр Алексей Гончарук рассчитывает, что будет тесно общаться с президентом Владимиром Зеленским и сверять с ним сложные решения.

Прямая речь: "Я рассчитываю на то, что мы с президентом – а я являюсь частью его команды – будем общаться насколько тесно, насколько это необходимо для того, чтобы мы понимали друг друга с полуслова.

Потому что он политический лидер команды, которая была выбрана украинским народом и совершенно точно он – это тот камертон, с которым нужно сверять все сложные решения, которые мы будем принимать.

Мы больше такая команда менеджеров, которая нанята навести порядок в процессах".

Детали: Гончарук говорит, что до назначения видел президента почти каждый день, но теперь они будут встречаться реже из-за нехватки времени, так как "Кабмин – это большая махина, здесь есть чем заниматься".

По словам главы правительства, занять эту должность ему предложил сам Зеленский. Однако новый чиновник уверяет, что для этого не было отдельной встречи, все произошло в рабочем процессе.

Гончарук сказал, что не договаривался с Зеленским о конкретных дедлайнах, когда надо показать результаты работы, мол, "у господина Зеленского один дедлайн – это вчера".

В то же время, новый премьер считает, что работать нужно как можно быстрее и уже в этом году вместе с парламентом "принять все принципиальные реформы".

Гончарук уточнил, что речь идет, в частности, о реформе железной дороги, реформе речного транспорта, формулировке стретегии развития энергетики.

Что было раньше: Гончарук сказал, что новое правительство планирует побороть контрабанду в Украине уже в текущем году, и у него для этого есть все необходимые инструменты.

Знать больше: Зе!Кабмин: Все о жизни и связях новых министров

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Напомним:

  • 29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады 9 созыва. 
  • На заседании нардепы назначили нового премьер-министра Алексея Гончарука и правительство, в составе которого оставили министров внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркарову.

Украинская правда
Темы: ГончарукЗеленский
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