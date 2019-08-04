Ремонт моста в Станиці "забуксував": бойовики не дають гарантій безпеки
Ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території.
Про це заявив керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський, повідомляє прес-центр ООС.
"Насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не лише на територіях, прилеглих до КПВВ, а й на ділянці біля зруйнованого мосту. ... Поки реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій ОРЛО щодо початку цих робіт немає", - заявив Борщевський.
Керівник української сторони СЦКК зазначив, що основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань.
"Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає", - наголосив Борщевський.
Нагадаємо,
- 21 вересня 2016 року учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську підписали рамковий документ про розведення сил і засобів на Донбасі у районі Золотого, Станиці Луганської та на ділянці Петрівське-Богданівка. Якщо певний період там нема обстрілів, то й українська армія, і бойовики повинні відійти від позицій на 1 кілометр углиб.
- Повністю ці домовленості саме в Станиці Луганській не виконувалися, там весь час фіксувалися обстріли.
- 26 червня 2019 року штаб операції Об’єднаних сил повідомив про перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській – і запевнив, що це не послаблює оборонні можливості ОС. 27 червня перший етапзавершився: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської, але СММ ОБСЄ має підтвердити цей факт.
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін. За його словами, це зафіксувала і підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.