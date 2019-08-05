Суд почав перевірку, чи не лишається Супрун американкою

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Понеділок, 5 серпня 2019, 18:13

Джерело: прес-служба Окружного адміністративного суду Києва

Окружний адмінсуд столиці зобов’язав Державну міграційну службу підтвердити, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вийшла з громадянства США.

Деталі: у понеділок, 5 серпня, відбулось підготовче засідання у справі за позовом нардепа з фракції Радикальної партії Ігоря Мосійчука до Супрун щодо наявності у неї повноважень міністра.

Згідно з рішенням суду, в Міграційної служби є місяць – до 5 вересня – аби надати "належним чином засвідчену копію документа, що підтверджує припинення Супрун громадянства США".

Окрім того, суд вимагає від секретаріату Кабінету міністрів копії протоколів засідань уряду, в яких Супрун брала участь з моменту призначення її на посаду виконуючої обов'язки міністра.  Ці документи мають бути надані в той самий термін.

Наступне підготовче засідання у справі призначено на 30 вересня.

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Нагадаємо:

  • Депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук подав до суду на Супрун і заявляє, що вона не може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Одним з його аргументів є те, що у Супрун нібито є громадянство США.
  • На початку лютого 2019 року Окружний адмінсуд тимчасово заборонив Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я.
  • У 2013 році американка з діаспори Уляна Супрун із чоловіком приїхала до України. 11 липня 2015 року Порошенко підписав укази про прийняття до громадянства України подружжя Уляни та Марка Супрунів.
  • 27 липня 2016 року Кабмін призначив Уляну Супрун в.о. міністра охорони здоров'я.
  • Члени Кабінету міністрів висловили підтримку Супрун та її реформам.
  • 14 лютого суд вирішив скасувати попереднє рішення і повернув Супрун повноваження.
  • Після цього суддя, який розглядає справу, взяв самовідвід, його замінила колега.

Українська правда

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Теми: Супрун США громадянство суд Мосійчук


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