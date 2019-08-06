Міністр оборони США Марк Еспер прокоментував припинення Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Про це йшлося під час першого закордонного візити нового очільника Пентагону, передає Голос Америки.

На питання журналістів про ймовірність початку гонки озброєнь, міністр запевним, що на даний момент жодної гонки озброєнь він не бачить.

"Маю на увазі, що цим займалася Росія - вони розробляли ці системи у порушення угоди, а не ми. І ви знаєте, що мається на увазі під гонкою озброєнь у традиційному сенсі цього слова і у ядерному контексті. Просто зараз ми не плануємо створювати ракети середньої і меншої дальності, споряджені ядерними боєголовками. Це росіяни, ймовірно, розробляли - в порушення договору - озброєння з ядерними боєголовками", - цитує чиновника Голос Америки.

Міністр додав, що Росія порушувала цю угоду протягом багатьох років - починаючи ще з часів правління Обами, "а можливо і раніше".

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