Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Джонсон закликав парламент підтримати Brexit 31 жовтня

Четвер, 8 серпня 2019, 15:27

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я думаю, що депутати повинні продовжувати та виконувати те, що обіцяли людям цієї країни знову і знову: вони виконають мандат 2016 року і покинуть ЄС 31 жовтня", - сказав Джонсон журналістам у четвер.

Він не став уточнювати, чи планує відкласти проведення виборів на період після Brexit у випадку, якщо парламент оголосить йому вотум недовіри.  

"Ми збираємося залишити Європейський Союз 31 жовтня, за що проголосували жителі цієї країни", - сказав він у відповідь на питання щодо виборів.

Нагадаємо,

  • Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня – у тому числі без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit.
  • Чимало депутатів британського парламенту, у тому числі у його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тож не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.

Читайте також: Парламент Британії у вересні спробує зупинити "жорсткий" Brexit

Теми: BrexitВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Brexit
Підтримка України Сполученим Королівством завжди залишатиметься сильною
Після відставки Джонсона в Ірландії закликали Британію відмовитися від зміни угоди про Brexit
Понад 60% британців негативно сприймають результат Brexit
Останні новини
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
Усі новини...
Реклама: