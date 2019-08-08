Джонсон закликав парламент підтримати Brexit 31 жовтня

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Четвер, 8 серпня 2019, 15:27

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав депутатів підтримати Brexit 31 жовтня, заявивши, що вони пообіцяли виконати висловлену в 2016 році волю країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я думаю, що депутати повинні продовжувати та виконувати те, що обіцяли людям цієї країни знову і знову: вони виконають мандат 2016 року і покинуть ЄС 31 жовтня", - сказав Джонсон журналістам у четвер.

Він не став уточнювати, чи планує відкласти проведення виборів на період після Brexit у випадку, якщо парламент оголосить йому вотум недовіри.  

"Ми збираємося залишити Європейський Союз 31 жовтня, за що проголосували жителі цієї країни", - сказав він у відповідь на питання щодо виборів.

Нагадаємо,

  • Борис Джонсон налаштований вивести країну з ЄС 31 жовтня – у тому числі без угоди з Брюсселем, реалізувавши сценарій "жорсткого" Brexit.
  • Чимало депутатів британського парламенту, у тому числі у його власній партії, виступають проти хаотичного Brexit, тож не виключено, що Палата громад може проголосувати за недовіру уряду Джонсона.

Читайте також: Парламент Британії у вересні спробує зупинити "жорсткий" Brexit

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Теми: Brexit Велика Британія


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