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Суд закрив справу про тиск на Абромавичуса нібито оточенням Порошенка – ЗМІ

Четвер, 8 серпня 2019, 22:13

Джерело: "Судовий репортер"

Солом’янський суд Києва закрив кримінальне провадження за звинуваченням першого заступника гендиректора компанії "Укртранснафта" Андрія Пасішника у нав’язуванні міністру економічного розвитку і торгівлі Айварасу Абромавичусу своєї кандидатури як заступника міністра.

Пряма мова Пасішника: "2 лютого 2019 сплив 3-річний термін давності і справа мала бути закритою. Але суд не розглядав наше клопотання про закриття більше півроку. Сьогодні суд задовольнив клопотання мого захисту".

Деталі: У 2016 році детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником незаконного впливу на тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса з метою призначення Пасішника заступником міністра економіки і відкрили кримінальне провадження.

Сам Абромавичус пов'язав це зі спробами депутата від БПП і старого друга Петра Порошенка Ігоря Кононенка отримати вплив на міністерство і подав у відставку.

Справа пішла до Солом’янського суду Києва.

8 серпня 2019 року, за словами Пасішника, суд цю справу закрив і зняв з нього обвинувачення. Пасішник каже, що в суді представник потерпілого і прокурор САП Ольга Ярова проти клопотання про закриття провадження не заперечували.

 

Нагадаємо:

  • З лютого 2016 року міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавичус вирішив піти у відставку. Причина – нардеп Кононенко захотів мати свого заступника в Міністерстві економіки, який відповідає за "Нафтогаз" та інші державні підприємства.
  • За словами Абромавичуса, цей кандидат приніс повний пакет документів і оголосив себе новим заступником з команди Кононенка. Також кандидат, за словами Абромавичуса, запевнив, що його кандидатура погоджена "нагорі".
  • Раніше Пасішник був заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".

"Українська правда" в Threads

Теми: КононенкоПорошенкосудскандал
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