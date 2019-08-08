Суд закрыл дело о давлении на Абромавичуса якобы окружением Порошенко
Источник: "Судебный репортер"
Соломенский суд Киева закрыл уголовное производство по обвинению первого заместителя гендиректора компании "Укртранснафта" Андрея Пасишника в навязывании министру экономического развития и торговли Абромавичус своей кандидатуры в качестве заместителя министра.
Прямая речь Пасишника: "2 февраля 2019 истек 3-летний срок давности и дело должно быть закрытым. Но суд не рассматривал наше ходатайство о закрытии более полугода. Сегодня суд удовлетворил ходатайство моей защиты".
Детали: В 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро установили факт незаконного давления Пасишником на тогдашнего министра экономического развития и торговли Абромавичуса с целью назначения Пасишника заместителем министра экономики и открыли уголовное производство.
Сам Абромавичус связал это с попытками депутата от БПП и старого друга Петра Порошенко Игоря Кононенко получить влияние на министерство и подал в отставку.
Дело пошло в Соломенский суд Киева.
8 августа 2019 года, по словам Пасишника, суд это дело закрыл и снял с него обвинения. Пасишник говорит, что в суде представитель потерпевшего и прокурор САП Ольга Яровая против ходатайства о прекращении производства не возражали.
Напомним:
- 3 февраля 2016 года министр экономического развития и торговли Абромавичус решил уйти в отставку. Причина - нардеп Кононенко захотел иметь своего заместителя в Министерстве экономики, который отвечает за "Нафтогаз" и другие предприятия.
- По словам Абромавичуса, этот кандидат принес полный пакет документов и объявил себя новым заместителем из команды Кононенко. Также кандидат, по словам Абромавичуса, заверил, что его кандидатура согласована "наверху".
- Ранее Пасишник был заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
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