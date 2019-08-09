В окупованому Криму підняли український прапор

Джерело: Facebook радника голови Херсонської ОДА Богдана Ковальова

У місті Судак на території окупованого півострова місцеві патріоти підняли державний прапор України.

Пряма мова: "Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України було піднято Український прапор на знак пам‘яті про чотирьох загиблих воїнів 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС".

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