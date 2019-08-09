В окупованому Криму підняли український прапор

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П'ятниця, 9 серпня 2019, 08:56

Джерело:  Facebook радника голови Херсонської ОДА Богдана Ковальова

У місті Судак на території окупованого півострова місцеві патріоти підняли державний прапор України.

Пряма мова: "Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України було піднято Український прапор на знак пам‘яті про чотирьох загиблих воїнів 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС".

Нагадаємо:

  • З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
  • Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції. 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
  • Начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що в момент ворожого обстрілу військові перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання.
  • За словами Хомчака, українські військові під час обстрілу 6 серпня були готові надати відповідь ворогу, але противник після обстрілу покинув свої позиції.
  • Згодом стало відомо, що 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Їм було від 20 до 31 року.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через обстріли, однак Путін продовжив риторику Кремля про те, що нібито українські військові обстрілюють населені пункти на Донбасі і "ДНР" і "ЛНР" необхідно надати особливого статусу.

Українська правда

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Теми: Крим окупація анексія


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