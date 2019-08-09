В окупованому Криму підняли український прапор
Джерело: Facebook радника голови Херсонської ОДА Богдана Ковальова
У місті Судак на території окупованого півострова місцеві патріоти підняли державний прапор України.
Пряма мова: "Сьогодні вранці на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим в місті Судак місцевими патріотами України було піднято Український прапор на знак пам‘яті про чотирьох загиблих воїнів 6 серпня 2019 року в зоні проведення ООС".
Нагадаємо:
- З 21 липня на Донбасі розпочалося "хлібне перемир'я" – безстрокова заборона на будь-яке ведення вогню, про яку домовилися у Мінську.
- Бойовики після домовленості про "хлібне перемир’я" кілька днів дотримувалися режиму тиші, але потім знову почали обстрілювати українські позиції. 6 серпня 4 українських військових загинули у результаті таких обстрілів.
- Начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що в момент ворожого обстрілу військові перебували в окопі і встановлювали інженерне обладнання.
- За словами Хомчака, українські військові під час обстрілу 6 серпня були готові надати відповідь ворогу, але противник після обстрілу покинув свої позиції.
- Згодом стало відомо, що 6 серпня загинули старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов із 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ. Їм було від 20 до 31 року.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що вранці 7 серпня провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через обстріли, однак Путін продовжив риторику Кремля про те, що нібито українські військові обстрілюють населені пункти на Донбасі і "ДНР" і "ЛНР" необхідно надати особливого статусу.
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