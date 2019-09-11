Тейлор: Зеленський залучить США, якщо провалиться "нормандська" зустріч

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Середа, 11 вересня 2019, 00:13

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Голосу Америки"

Президент Володимир Зеленський залучить США до переговорів стосовно встановлення миру в Україні, якщо "нормандський формат" не дасть результатів.

Пряма мова: "Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині діючий "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися. 

Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило.

Є серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі".

Що цьому передувало: 10 вересня у Вашингтоні журналісти поставили запитання президенту США Дональду Трампу стосовно ймовірності залучення США до переговорів у "нормандському форматі" за участі України, Росії, Франції та Німеччини.

Трамп відповів, що "він би долучився, якби їм (учасникам переговорів) було потрібно".

Передісторія:

  • Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", який, можливо, відбудеться вже у вересні.
  • Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.
  • США не беруть участі в переговорах у нормандському форматі.
  • 28 серпня під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном Зеленський зазначив, що Україна була б рада, якби США долучилися до переговорів у "нормандському форматі". 

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Теми: США Зеленський


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