Тейлор: Зеленський залучить США, якщо провалиться "нормандська" зустріч
Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Голосу Америки"
Президент Володимир Зеленський залучить США до переговорів стосовно встановлення миру в Україні, якщо "нормандський формат" не дасть результатів.
Пряма мова: "Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині діючий "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися.
Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило.
Є серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі".
Що цьому передувало: 10 вересня у Вашингтоні журналісти поставили запитання президенту США Дональду Трампу стосовно ймовірності залучення США до переговорів у "нормандському форматі" за участі України, Росії, Франції та Німеччини.
Трамп відповів, що "він би долучився, якби їм (учасникам переговорів) було потрібно".
Передісторія:
- Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", який, можливо, відбудеться вже у вересні.
- Нормандський формат - це зустрічі у чотиристоронньому форматі президентів України, Франції, Росії, а також канцлера Німеччини щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.
- США не беруть участі в переговорах у нормандському форматі.
- 28 серпня під час зустрічі з радником президента США з національної безпеки Джоном Болтоном Зеленський зазначив, що Україна була б рада, якби США долучилися до переговорів у "нормандському форматі".