Тейлор: Зеленський залучить США, якщо провалиться "нормандська" зустріч

Джерело: тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв’ю "Голосу Америки"

Президент Володимир Зеленський залучить США до переговорів стосовно встановлення миру в Україні, якщо "нормандський формат" не дасть результатів.

Пряма мова: "Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині діючий "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися.

Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило.

Є серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі".

Що цьому передувало: 10 вересня у Вашингтоні журналісти поставили запитання президенту США Дональду Трампу стосовно ймовірності залучення США до переговорів у "нормандському форматі" за участі України, Росії, Франції та Німеччини.

Трамп відповів, що "він би долучився, якби їм (учасникам переговорів) було потрібно".

Передісторія: